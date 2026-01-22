嘉市興安國小活動中心落成啟用 為孩子未來創造舞台

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市興安國小辦學績效優良，在學生人數增加下樂團缺乏練習空間、籃球隊亦沒有標準比賽場地。教育處看見學生與教師的需求，由市府自編預算全額補助新臺幣1億2,000萬元興建學生活動中心。興安國小活動中心自107年核定以來由前後三任校長推動，並歷經12次招標流標與2次預算追加，今(22)日舉辦落成啟用典禮。黃敏惠市長出席見證這個歷史性的一刻並表示，興安國小孩子們期待已久的活動中心終於完工啟用，未來學校有合格、標準且高品質的場地可以進行運動及音樂活動，也能持續推動校務蓬勃發展。

黃敏惠市長表示，「教育決定人才，人才決定未來」，在教育處完善規劃、學校團隊與家長共同支持下，嘉義市持續強化校園軟硬體建設，為孩子打造更優質的學習環境。黃敏惠市長指出，興安國小在有限校地中用心規劃活動中心，歷經疫情與物價上漲等挑戰，工程經費由原規劃逐步提升至約1億2,000萬元，並在議會支持及教育團隊努力下順利完成，並感謝建築師賴人碩以簡約而富美感的設計，兼顧多元機能與空間，為孩子打造兼具運動、藝文與交流功能的學習舞台。黃敏惠市長並肯定歷任校長、師長及家長會的付出，讓校園與八掌溪周邊自然環境相互呼應，成為得天獨厚的教學場域，期盼活動中心啟用後，能讓孩子在更安全、友善與多元的空間中成長學習，為興安國小開啟嶄新教育篇章。

黃敏惠市長提到，興安國小辦學績效良好，在師生共同努力下，累積拿到兩次教育部閱讀磐石獎及兩座建築園冶獎，成績亮眼。興安鼓舞擊樂團已創團25年，是嘉義地區最具代表性的鼓樂團隊，114年榮獲全國音樂比賽特優的擊興打擊樂團，亦備受家長肯定與推崇。市府看見近年來全校師生亟需室內的集會場所進行音樂及運動活動，因此特別編列預算全力支持學校興建活動中心，讓學校的硬體設備持續提升，帶動校務蓬勃發展。

教育處郭添財處長表示新建活動中心由賴人碩建築師事務所設計，利用流線曲線化解大型建築的沉重感，並透過雙面舞台設計，讓演出能由室內延伸至戶外的觀眾草坡，完美連結了校園美感與社區景觀 。這正是「社會共創」的精神，讓公共設施不再單一，而是與在地文化深度交織的幸福場域。落成的活動中心具備極高的節能永續性，複層的金屬外殼不僅創造豐富的間接光影，更引導了順暢的自然通風系統。這項設計與嘉義市推動「環境共生」的城市治理理念完全契合，結合湖子內健康宜居區的整體開發，讓這座建築成為嘉義市韌性與環境友善的新地標。

興安國小吳長頴校長特別感謝黃敏惠市長以及市府團隊全力支持，讓孩子擁有最好的教育環境以及設備，也感謝設計與施工團隊及家長會的全力支持，克服重重挑戰完成建設，讓興安國小得以擁有一座實踐學生夢想的嶄新舞台，為校園發展再添重要里程碑，也為校園增添了更美好的樣貌。吳長頴校長提到，此次活動中心在建築師賴人碩的創意發想下，打造為兼具綠建築概念與公共藝術意象的多功能場域，未來將作為師生集會、運動及團隊訓練的重要空間。

興安國小活動中心由賴人碩建築師事務所設計，德庚營造公司得標承造，並歷經前後三任校長接力推動，終於落成啟用。今日啟用典禮由興安鼓舞擊樂團以「醒獅鑼鼓」揭開序幕，增添會場的喜慶氛圍；並由興安擊興打擊樂團以「灌籃高手」組曲並結合學校籃球隊一同慶祝活動中心的啟用。

圖：耗資1億2000萬興安國小活動中心自107年核定以來由前後三任校長推動，並歷經12次招標流標與2次預算追加，今(22)日舉辦落成啟用典禮。（記者吳瑞興翻攝）