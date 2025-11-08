嘉市舊興中派出所變身 西門交誼創新所啟用
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府推動舊城區再生計畫，將位於古諸羅城西門區、坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，為舊城區引入青年與創意能量，帶動產業提升。
西門交誼創新所昨天啟用，市長黃敏惠說，市府團隊透過設計、美學與生活的融合，以十大旗艦計畫「舊城創新生」讓城市逐步改變與再生，原為舊興中派出所的西門交誼創新所，位置在300多年前舊城門的所在地，蘊含豐富的歷史與文化，曾經是繁華的商業街區，市府、警察局與在地團隊的攜手合作活化重生，以「文化×新創×數位」為核心主軸，期望打造嘉義市成為青年創業及個人遠距工作者的首選城市。
西門交誼創新所保留建築歷史外觀與紅磚立面，融入現代共享空間及展覽設施，一樓為策展與公共交流空間，提供展覽、活動發布、新創成果展示；二樓為大型會議與工作坊使用空間，提供大型會議空間；三樓為青創團隊辦公室與共享空間，以優惠條件提供優質青創團隊進駐，成為孵化創意新基地，共享空間提供國、內外數位自由工作者短期申請使用。
市府建設處長呂獎慧表示，嘉義在地的白水設計李金源帶領團隊、翔宏營造及IKEA企業規劃辦公空間，讓西門交誼創新所成為兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，10月15日起開放青創團隊申請進駐，基地提供4坪及6坪獨立辦公空間共3間，青創團隊進駐免收租金，只需提出「嘉義市二通商圈發展計畫書」，透過實際行動與周邊商圈、在地店家合作，進駐期間將透過考核制度，確保青創團隊與在地連結的成果，相關資訊可上臉書粉專「西門交誼創新所」瞭解。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
總統送祝福！賴清德感性告別戴資穎：「讓世界看見台灣的力量」
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，總統賴清德也在臉書貼文下親自留言，以感性文字向她致意：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」鏡報 ・ 20 小時前
敘利亞重建起步難 居民克難穴居山洞
敘利亞結束內戰將屆1年，但因缺乏重建資金，民眾大多還是住在難民營、甚至將就住進山洞裡。有的洞穴沒水沒電，孩子因光線不足，視力出現問題。世界銀行預估，敘利亞結束13年多武裝衝突後的重建成本，高達21...大愛電視 ・ 1 天前
補充保費新制被政院喊卡 石崇良：個人去留不在心中
衛福部長石崇良提出修正「健保法」，擬調整補充保費徵收方式，將利息、股利、租金等全年超過二萬元者納入課徵，引發「小資族被砍...聯合新聞網 ・ 12 小時前
公共自行車變身「防詐騎兵」！雲林MOOVO站點全面啟動
近年來詐騙手法層出不窮，隨著數位科技及網路交易普及化，詐團也跟著轉型，為提升民眾防詐意識，雲林縣地方檢察署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，啟動創意宣傳活動，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。雲林縣2023年8月導入MOOVO公共自行車系統，率先在斗六試辦，隔年擴大虎尾、西螺、自由時報 ・ 10 小時前
川普常去！美軍基地收可疑包裹 多人不適
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地6日驚傳收到「可疑白粉包裹」，多人打開包裹後出現身體不適症狀，緊急送往醫院治療，並進行疏散作業。據CNN報導，事件發生在美國馬里蘭州、位於...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
嘉義市舊城區再生 「西門交誼創新所」正式啟用
嘉義市政府推動舊城區再生計畫，將坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，嘉義市長黃敏惠今（7）日率領市府團隊出席啟用記者會，基地以「文化 × 新創 × 數位」為核心主軸，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，期望打造嘉義市成為青年創業及個人遠距工作者的首選城市，為舊城區引入青年與創意能量帶動產業提升。黃敏惠表示，舊興中派出所為古諸羅城西門歷史位置，亦是嘉義商業文化重要起源點，西門交誼創新所位於嘉義古城的西門區，原是3百多年前舊城門的所在地，蘊含豐富的歷史與文化。曾經繁華的商業街區，在市府、警察局與在地團隊的攜手合作下，終於再次活化重生。黃敏惠進一步表示，西門交誼創新所保留建築歷史外觀與紅磚立面，並融入現代共享空間及展覽設施，呈現歷史與創新交會的精神，不僅是一棟建築的再造，更是舊城文化與產業轉型的開端，基地未來將持續導入創業輔導資源，讓嘉義市成為「最適合創業的文化之都」，落實永續城市的目標。建設處長呂獎慧表示，「西門交誼創新所」自114年10月15日起開放青創團隊申請進駐，馬上有許多青創團隊洽詢及遞交申請書，基地提供4坪及6坪獨立辦公空間共3間台灣好新聞 ・ 1 天前
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保...華視 ・ 10 小時前
王欣儀批北市商圈振興 格局不足 學學臺中
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對市府推動「大巨蛋 HOME RUN […]民眾日報 ・ 9 小時前
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。中央社 ・ 8 小時前
戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」中時新聞網 ・ 11 小時前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 9 小時前
秒速登記普發現金全靠「它」 至金融博覽會體驗再領數位券
全民普發現金登記入帳已邁入第4天，讓國人拍手叫好的「數十秒」順暢流程，財金資訊公司建置的「數位公共建設金流平台」是大功臣。「2025台北國際金融博覽會」7日至9日在台北世貿一館登場，財金公司今年與刑事警察局及14家銀行及電支機構合作展出，可發放數位券及現金的「數位金流平台」，成為展場一大亮點，民眾至自由時報 ・ 10 小時前
高市早苗：台灣有事若伴隨武力 可能構成存亡危機事態
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗今天在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。中央社 ・ 1 天前
羽球》永遠的球后！戴資穎「震撼彈」正式宣布退休
戴資穎今天在臉書正式宣布退役！戴資穎表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場，替我加油！」戴資穎坦言，去年對她而言來深受打擊，「在巴黎奧運我的腳不知道能自由時報 ・ 21 小時前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 10 小時前
女神當金主！重磅砸150萬 林志玲粉裙壓軸霸氣頒「未來力量獎」
文策院主辦「2025 Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」7日於南港展覽館二館閉幕，頒發41項獎項、總獎金逾1,010萬元。藝人林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，各頒50萬元、合計150萬元，鼓勵以女性視角與議題為核心的原創作品。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
豬肉解禁後小吃攤備戰復業 傳統市場迎溫體豬重返買氣回溫
基隆廟口夜市部分攤商7日上午就等不及先整理環境，準備開業，迎接8日新鮮豬肉供應。攤商表示，自從豬隻禁宰禁運迄今休息近2周，也算機會難得，「還能睡到自然醒」。部分還有豬肉存貨的業者說，雖然8日凌晨才有新鮮豬肉供應，但趁天氣好，趕緊將最後的「貨底」拿出來烹煮，也...CTWANT ・ 13 小時前
香港IKEA推「粉紅刈包」掀熱議 網友笑稱：控肉派無法接受
近日有網友在Threads上發文表示，香港IKEA推出「瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉」，粉紅色刈包夾著肉丸的模樣讓人看了食指大動；不過，該網友表示，自己身為「基本教義控肉派」，難以接受這樣的創意料理，還開玩笑表示「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」貼文一出隨即引發熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
個股／凱基金三引擎發威 前10月賺238億EPS 1.37元！
凱基金控公布10月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣（以下同）47.49億元，前10月累計稅後獲利238億元，每股盈餘1.37元。受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，ONE KGI整合效益全面展現，旗下銀行、證券、以及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。其中，凱基銀行與凱基證券兩大支撐金控現金股利的子公司，前10月合計貢獻獲利152.84億元，年增近13%，為金控未來配息奠定堅實基三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前