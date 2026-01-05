嘉市藍白合有進展！陳家平退選 張啓楷振奮：一起並肩作戰

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

國民黨嘉義市議員陳家平今（5）日宣布退出藍營市長初選。對此，民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷回應，謝謝優質且認真的陳議員成全藍白合的大局，期待整合之後，藍白能在嘉義市一起並肩作戰。





張啓楷指出，陳家平是很優質、認真的議員，每次活動都可以看到他有參加，稍早也有跟陳議員聯絡，謝謝對方成全藍白合的大局，這為合作跨出很重要的一大步，更會加速藍白整合的速度，期待整合之後雙方可以一起並肩作戰，贏得最後的勝利。

他強調，民眾黨創黨主席柯文哲已宣布擔任自己的競選總幹事，民眾黨過去兩天在嘉義非常密集造勢，獲得很大迴響；另，1月11、17與18日，柯前主席都還會到嘉義輔選，3月17日自己也會成立東區競選服務處，舉行「向鄉親報告」的活動，屆時除了柯文哲、民眾黨主席黃國昌、（屆時應已卸任）的白委陳昭姿、林國成會到場助講。

最後，張啓楷說，藍白現在是兄弟登山各自努力，希望在陳家平今天重要的宣示之後，國眾兩黨整合的速度可以加快，儘速推出藍白最強的嘉義市長參選人。





