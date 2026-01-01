嘉市蘭潭姊妹亭大白熊迎賓

記者李佩玲／綜合報導

迎接新年到來，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，大白熊從側面看彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光，從正面看又像是在對鏡頭微笑，療癒造型搭配湖光山色，一亮相即成網美拍照打卡新亮點。

把最好的風景留給到訪的人

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，更是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。大白熊靜靜坐在湖畔長椅上，雙腳自然垂放、身體微微前傾，坐姿設計得輕鬆而親切，如同嘉義市一樣溫柔、不張揚，把最好的風景留給到訪的人。

嘉義市政府指出，蘭潭被譽為「嘉義市後花園」，是外地旅客到嘉義市必訪的景點之一，近幾年來市府積極優化周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程；隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，民眾在拍照之餘，也能悠閒散步、親近自然，並順道探訪巫家百年古井，感受自然與人文交織的蘭潭風貌。

嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」。（嘉義市政府提供）

「大白熊」可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成美拍打卡新亮點。（嘉義市政府提供）