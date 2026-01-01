嘉市蘭潭姊妹亭大白熊 療癒

嘉義市政府迎接元旦假期，在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。觀新處張婉芬處長表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景作品。他靜靜坐在湖畔長椅上，雙腳自然垂放、身體微微前傾，坐姿設計的輕鬆而親切，如同嘉義市一樣溫柔、不張揚，願意把最好的風景留給來訪的人。

近幾年來市府積極優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人；隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現。