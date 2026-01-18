嘉市虎爺會行善團「虎爺有愛 寒冬送暖 餐車市集 公益義剪」活動展開

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】社團法人嘉義市虎爺會行善團為關懷弱勢家庭、傳遞社會溫暖，今(18)日上午11時至下午4時舉辦「虎爺有愛 寒冬送暖 餐車市集 公益義剪」活動，邀請弱勢團體及家庭，過個溫馨好年，場面相當熱烈溫馨。

嘉義市市長黃敏惠表示，透過公私協力的方式，讓善的力量在城市中持續擴散，是市府推動社會福利與社會安全網的重要方向，感謝社團法人嘉義市虎爺會行善團號召全台資源、集結愛心，讓嘉義市在寒冬中依然充滿溫暖。市府也將持續與民間團體攜手合作，共同打造更有溫度、更具韌性的幸福城市。

社團法人嘉義市虎爺會行善團多年來秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續關懷弱勢族群，此次活動特別召集全台約70台知名美食餐車齊聚嘉義市，現場提供多元美食選擇，內容涵蓋在地小吃、異國料理、飲料及各式點心，讓民眾在享受美食的同時，也能一同參與公益、傳遞愛心。

本次活動中，社團法人嘉義市虎爺會行善團更捐贈2,054張園遊券予弱勢家戶（包含低收、中低收入戶及人安基金會），每戶可獲得新臺幣800元園遊券，總金額高達164萬3,200元，實質減輕弱勢家庭生活負擔，展現民間團體溫暖而具體的行動力。

活動內容豐富多元，除美食餐車市集外，亦邀請社團法人嘉義市腦性麻痺協會、社團法人嘉義市盲人協進會及社團法人嘉義市啟智協會等單位帶來精彩演出，展現多元共融的生命力與學習成果；同時，由嘉義市髮藝美容造型技術指導員職業工會提供公益義剪服務，讓弱勢民眾在寒冬中感受貼心關懷。

圖：社團法人嘉義市虎爺會行善團為關懷弱勢家庭、傳遞社會溫暖，今(18)日舉辦「虎爺有愛 寒冬送暖 餐車市集 公益義剪」活動，邀請弱勢團體及家庭，過個溫馨好年。（記者吳瑞興翻攝）