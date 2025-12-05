嘉市街角館成果展 黃敏惠：以人為核心

嘉義市政府文化局昨（五）日，辦理「打開嘉義︱嘉義市街角館成果展」記者會，嘉義市長黃敏惠與近六十位橫跨不同世代、致力推動地方發展的品牌代表共襄盛舉。將於十二月正式公開登場！連續三年輔導店家梳理在地故事，轉化為展示陳列與體驗模式，打造近三十間主題街角館，今年更結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一座充滿人文底蘊的城市，從歷史養分中孕育出更多創意與創新，以新舊融合呈現城市風貌。從舊有歷史與人文出發，其中最重要的核心就是「人」。因為重視人才、重視傳承，我們把故事、人文、歷史文化找出來，讓它們重新被看見、被理解、被延續。黃市長進一步表示，從早期的二通街角館，到現在擴展至大通，甚至整個區域，每一個街角、每個聚落、每個角落都有故事，今年共有十一家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識、走讀，感受嘉義人的熱情。

文化局長謝育哲表示，嘉義市有許多歷史悠久、世代傳承的老店家，第二代、三代接班的年輕人既幸福又辛苦，他們擁有家族留下的根基，但上一輩總是難免放心不下。年輕一代在追求努力創新的同時，也深知創新不能忘本。因此希望透過「街角館」計畫，延續傳承的精神。年輕人努力創新，但背後有師傅、有上一代的支持，這就是嘉義市最珍貴的文化力量。從市府、到店家、到各自守護故事的人，我們共同把嘉義的價值延伸出去。