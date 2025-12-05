嘉市表揚戒菸、流感疫苗績優機構及衛生志工

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府衛生局今（5）日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」頒獎典禮，嘉義市副市長林瑞彥及衛生局長廖育瑋等出席，會中表揚114年度「戒菸服務」、「流感疫苗接種」績優醫事機構。戒菸服務表現優異的獎項依據服務量、成功率及衛教協助等指標頒發；市府亦針對流感疫苗施打方面，感謝中榮嘉義分院、陽明醫院等6間醫院協助進入校園為師生接種，社區及院所中接種數量最多前5名醫療院所。活動也表揚衛福部認證，服務時數達8,000、5,000、3,000小時的衛生志工，感謝他們以專業、耐心與無私奉獻，讓嘉市每一位市民都能感受到健康的守護與溫暖的陪伴。

廣告 廣告

林瑞彥表示，「戒菸找專業，成功去菸癮。」衛生保健志工服務於醫院、捐血站、衛生局、衛生所，用實際行動展現社會的溫暖與幸福，114年共提供4,157人次戒菸服務。林瑞彥代表市長黃敏惠，向在醫院、衛生所及捐血站等服務的醫護人員與志工致以最深的感謝，正是因為有這些志工無私奉獻時間與精神，嘉義市民的健康才能受到完善的保護；而嘉市戒菸服務機構，是戒菸民眾最堅實的後盾，感謝每一位專業的醫事人員陪伴市民邁向健康人生。

廖育瑋表示，為方便民眾接種流感疫苗，衛生局與嘉市流感疫苗合約醫療院所醫院、診所合作提供多項接種活動，嘉市65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事執登人員等3大重點對象，流感疫苗接種率均高於全國平均，這是在地醫療團隊共同努力推動的成果，致贈感謝狀及禮券予部立嘉義醫院、中榮嘉義分院、陽明醫院、聖馬爾定醫院、盧亞人醫院及安心醫院等6家協助校園施打疫苗的醫院，也致贈獎狀及禮券予嘉市流感疫苗接種量排名前5名合約診所，第1名嘉安婦幼、第2名崇安、第3名楊澍青、第4名安家、第5名六福診所，感謝醫院致力於校園流感疫苗接種，以及診所醫師、醫護人員積極推廣與協助，達到群體免疫的環境。

頒獎典禮頒發「 二代戒菸服務卓越獎」，得獎單位醫院組有嘉基醫院、陽明醫院、中榮嘉義分院、聖馬爾定醫院、衛福部嘉義醫院；診所組有張耿源、佑仁、吳長宗、安家、全安、慎諭婦產科；藥局組是晟安藥局、照子社區藥局獲獎。「戒菸衛教績優獎」得獎單位，醫院組嘉基醫院，診所組佑仁診所，藥局組晟安藥局；「戒菸成功績優獎」得獎單位，醫院組陽明醫院，診所組佑仁診所，藥局組早晨藥局；依轉介戒菸專線並實際接受服務評比頒發「戒菸專線成功獎」，得獎單位為陽明醫院及陳明煌診所；戒菸服務進步得獎單位中榮嘉義分院及張耿源診所；今年亦有 3 家新加入戒菸服務之機構獲表揚；「 無菸醫院醫事人員戒菸績優服務王」有9人獲獎。