嘉市西區議員 洗牌空間大 兵家虎視眈眈

明年九合一選舉，嘉義市議會將重新洗牌，圖為本屆議員問政情形。（廖素慧攝）

下屆嘉義市議員選舉第二選區（西區）應選13席，因民進黨蔡文旭病故，國民黨蘇澤峰續選連任變數大，至少有2席可供爭取，若再加上有議員可望挑戰市長大位，重新洗牌空間大增，吸引新秀輩出虎視眈眈。

西區現有12席議員中，民進黨2席，有黃大祐2任、林煒軒1任；國民黨4席，有張秀華6連霸、鄭光宏3任、蘇澤峰及黃思婷均2任；無黨6席，有陳姿妏3任、李忠曆4任、孫貫志2任，黃敏修、王浩及蔡坤叡各1任。

鄭光宏被視為可能轉戰市長，是否尋求連任有懸念；蘇澤峰因個人財務及農會超貸案官司，傳出可能由妻子或親人出征；至於其他議員都積極爭取連任。

連霸多任的資深老將基層扎根深厚，連任機會大；至於4名初任議員因根基深淺有別，連任勝算不一。其中，蔡坤叡是前資深議員蔡榮豐之子，地方人脈廣；黃敏修是立委王美惠的班底，自有一片天。

林煒軒原是王美惠服務處助理，雙方因選舉恩怨形同水火，本屆獲得深綠支持當選，明年尋求連任考驗深耕成果；王浩是台大碩士，被時代力量空降嘉義市參選，出奇招跟著垃圾車拜票奏效，當選後勤問政，但因與時力漸行漸遠，下屆將以無黨籍爭取連任。

鑑於蔡文旭病故，加上可能潛在的空缺席次，讓洗牌空間不小，不僅吸引新人躍躍欲試，連前選將也有意捲土重來，民眾黨推出王閔正，媒體人陳致愷表態參選，還有市府政務官員林家緯、民進黨代表陳品臻、民進黨立委蔡其昌的前助理曾奕豪等人都被點名。