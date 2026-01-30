嘉市西市場「舊城創新生」邁入最後一哩路 停車場設計改造2/2起分階段施工

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市西市場即將華麗轉身！為延續嘉義市長黃敏惠推動的「舊城創新生」計畫，嘉義市政府建設處積極落實西市場整體設計改造。繼市場的數位基地、招牌、梯間華麗蛻變後，今年工程正式進入最後階段，將設計延伸至 3、4 樓以及地下1樓停車空間。透過設計與數位轉型，未來民眾駛入停車場時，將能第一時間感受到這座城市的嶄新魅力。

黃敏惠市長表示，針對西市場停車場改善工程已責成建設處與交通處共同合作，務必將施工的影響降到最低。黃敏惠市長表示，西市場是嘉義人的集體記憶，這次改善工程希望透過設計力，翻轉傳統停車場的印象。市府深知施工期間會帶來不便，特別要求採「分階段、分區域」施工，確保每個車位都能在細心呵護下完成升級。

廣告 廣告

嘉義市政府建設處說明，施工期間，西市場的營業不停擺，歡迎民眾採辦年貨，農曆年後還有「消費滿額免費送提燈」的活動。為了讓民眾在春節期間仍能順利停車，工程規劃採階段式進行。預計在農曆年前，將先行完成 4 樓停車場的優化。農曆春節後進行第二階段，3樓停車場開始分區施工，封閉部分車位。同時，1樓機車停車場與周邊花台改造，也會一起施作，預計全部工期6個月。

現場工程單位也將在每個受影響的車位放置交通錐並張貼告示，每一個交通錐的擺放，都是為了未來的舒適與安全。請市民朋友前往西市場時，多留意現場的動線指引。短暫的不便，是為了迎接一個更明亮、更具美感的城市新地標。

嘉義市政府感謝市民朋友的體諒與支持。我們正督促施工團隊在確保品質的前提下加速趕工，讓我們共同期待，開車駛入西市場時，感受到專屬於嘉義市「舊城創新生」的嶄新風采。

圖：嘉義市西市場即將華麗轉身！為延續嘉義市長黃敏惠推動的「舊城創新生」計畫，嘉義市政府建設處積極落實西市場整體設計改造。繼市場的數位基地、招牌、梯間華麗蛻變後，今年工程正式進入最後階段，將設計延伸至 3、4 樓以及地下1樓停車空間。（照片吳瑞興翻攝）