嘉市警出動300員警全力守護2026跨年晚會 打造安心跨年夜

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】隨著2026年跨年倒數計時，預計將有大量人潮參與本市跨年活動，市警局已完成警力部署規劃，讓民眾安心參與盛會。

市警局鑒於日前臺北市發生隨機襲擊事件，為確保跨年活動之安全，全面提升維安層級，31日當日已規劃近300名警民力維安，強化會場安全及疏散宣導，針對活動場域可疑物品及人車加強場檢，派遣「特殊任務警力」梭巡會場，及規劃肅竊小組防竊，並運用治安要點監錄系統及M-Police影像傳輸等設備即時監控，全方位把關；另成立「防踩踏應變小組」，防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。此外已協調主辦單位志工及保全近50名協助維持會場秩序。

活動預計凌晨0時30分結束，市警局將加強會場周邊道路、重要路口及聯外道路交通疏導，即時恢復市區道路順暢，讓市民生活影響降到最低，當日交通管制措施如下：

一、8-14時布置活動會場及市集，管制路段：

中山路(自噴水圓環至吳鳳北路)、忠孝路及吳鳳北路(自中山路至民權路)。

二、14時至翌日凌晨2時晚會活動，管制路段：

中山路(自噴水圓環至共和路)、興中街及成仁街(自民權路至公明路)、吳鳳北路及忠孝路(自林森西路至公明路)、民權路(自吳鳳北路至忠孝路)。

三、翌日2-12時拆除會場及市集，管制路段：

中山路(自噴水圓環至吳鳳北路)、忠孝路及吳鳳北路(自中山路至民權路)。

市警局長陳明志溫馨提醒，將視現場人潮及交通狀況彈性調整管制措施，晚會周邊停車位有限，建議民眾多利用接駁專車前往，嚴禁攜帶毒品等違禁品，如經查獲定當依法究辦；也呼籲民眾隨時注意自身及財物安全，若有任何狀況要聽從主辦單位廣播及警方引導疏散；市警局將動員最大警力能量及協勤民力，全力做好本次維安工作，讓市民能平安迎接2026新的一年。

圖：嘉義市警局鑒於日前臺北市發生隨機襲擊事件，為確保跨年活動之安全，全面提升維安層級，31日當日已規劃近300名警民力維安，強化會場安全及疏散宣導，針對活動場域可疑物品及人車加強場檢。（照片嘉義市警局提供）