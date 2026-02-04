嘉市警察巡邏到您家 馬年好運跑進家

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市警察巡邏到您家！警察局竭誠為民服務，推出「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」使民眾在舉家外出時，能安心外出旅遊，以確保民眾財產之安全。只要居住於我國境內之民眾，對其居住處所，都可以向警方申請，申辦方式可撥打110電話或親自至轄區派出所申請，亦可透過警察局全球資訊網(https://www.ccpb.gov.tw)服務專區及市政府春節特刊線上申辦此項服務。

此外，警察局已建置完成30部「嘉e智能巡邏車—AI車牌辨識系統」，亦於春節期間在年貨大街、商圈、市場、廟宇及熱門景點加強巡邏與設置機動派出所，全力維護治安與交通安全，用心守護民眾生命與財產安全，除提升見警率，並提供現場受理報案功能，同時應用智慧科技輔助執勤，保障民眾生命、財產安全，以「科技偵防」來守護嘉園，讓民眾「神馬都好、馬力全開」安心過好年。

圖：嘉義市警察巡邏到您家！警察局竭誠為民服務，推出「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」使民眾在舉家外出時，能安心外出旅遊，以確保民眾財產之安全。（記者吳瑞興翻攝）