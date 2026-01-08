嘉市警局寒假辦訓練營提升學生反詐能力 1/19-23日線上報名

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市警察局為深植校園防詐教育，並預防少年於寒假期間誤入詐騙陷阱，特別規劃推出「校園防詐小尖兵春季訓練營」，以多元活動結合防詐知識，加強反詐騙宣導與多元正向休閒課程，透過寓教於樂方式，提升學童自我保護與識詐能力，增強防詐免疫力。自1/19到23日採線上報名，2/3日開訓。

反詐成效績優曾獲警政署表揚的嘉義市警察局，因應近年詐騙手法不斷翻新，逐漸鎖定青少年族群，包含假網拍、假遊戲點數、社群帳號盜用及網路交友詐騙等類型，已成為校園安全的重要議題。為實踐嘉義市勇媽黃敏惠市長「警政做後盾、教育當前鋒」的施政理念，將利用史上最長寒假期間，規劃辦理「校園防詐小尖兵春季訓練營」。

市警局表示，「校園防詐小尖兵春季訓練營」活動由嘉義市政府指導、本局主辦，並結合少年輔導委員會共同推動，課程內容涵蓋桌球、跆拳道、美勞DIY、捏塑手作、益智桌遊及素描繪畫等，提供國小至高中學生安全、健康且具教育意義的寒假學習環境，並保留名額予脆弱家庭及族群，落實少年保護與犯罪預防並重的政策目標。

嘉義市警察局辦「校園防詐小尖兵春季訓練營」，提升學童自我保護與識詐能力，增強防詐免疫力。（圖/嘉義市警察局提供）

市警局在訓練營課程中，也特別融入防詐觀念，將以寓教於樂、實例說明等互動方式，引導學童建立「不輕信、不轉帳、多查證」的正確防詐意識，也讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開！活動採網路報名方式，開放報名時間自115年1月19日（上午9時）起至1月23日（24時）或額滿為止。報名請至嘉義市政府警察局全球資訊網「線上報名系統」：https://www.ccpb.gov.tw/course/

市警察局長陳明志呼籲，請家長踴躍鼓勵子女報名參加，讓孩子在充實假期生活的同時，也能成為守護自己與家人的「防詐小尖兵」，透過孩子的力量，讓防詐訊息向家人、親戚、朋友、鄰里擴散，形成市民互相提醒的防護面，共同打造嘉義市安全無詐的永續宜居環境。