嘉市警局提升市民反詐意識 擕手文化局策展「我們嘉義輪」

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市警察局配合市府文化局以城市年輪深化市民防詐意識，為提升市民反詐騙警覺，策展「我們嘉義輪（CHIAYI RINGS）」，將反詐騙宣導融入城市記憶與市民共創的策展概念，透過「年輪」意象，傳達守護財產安全也是城市共同累積的重要印記。市警局陳明志局長強調，讓防詐意識成為市民生活的一部分，與市民一同為嘉義刻下安全、信任與守護的城市年輪。

嘉義市警察局擕手市府文化局以城市年輪深化市民防詐意識，為提升市民反詐騙警覺，策展「我們嘉義輪（CHIAYI RINGS）」，讓防詐意識成為市民生活的一部分，與市民一同為嘉義刻下安全、信任與守護的城市年輪。（圖/嘉義市警察局提供）

市警局表示，詐騙案件不僅造成個人財物損失，更對家庭與社會造成長遠影響。近年詐騙手法不斷翻新，常利用投資、感情或假冒公部門等話術，鎖定民眾在緊急、焦慮或孤立的狀態下誘使匯款。透過本次策展結合宣導，希望讓市民理解，反詐騙不再是單一機關的責任，而是整座城市需要共同參與的行動。

市警局指出，目前反詐騙工作已與金融機構、超商及電信業者密切合作，透過第一線行員及店員即時通報，警民協力攔阻詐騙金流，成功守住民眾辛苦累積的財產。每一次「多問一句、慢十分鐘」，都是為城市留下安全的一圈年輪。

市警局呼籲市民，面對涉及金錢的訊息或要求，務必保持冷靜，記住「防詐五不原則」：「不接」陌生來電、「不點」未知連結、「不聽」投資明牌、「不給」個人資料、「不怕」莫名威脅。

陳明志局長強調，未來將持續結合文化策展、社區活動及多元宣導方式，讓防詐意識成為市民生活的一部分，與市民一同為嘉義刻下安全、信任與守護的城市年輪。