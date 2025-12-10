嘉市警局歲末感恩 讚頌辛苦警察志工

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為了感謝及慰勞警政工作的堅強後盾，長期協助警察從事犯罪預防及交通宣導，警察局於114年12月9日假「鈺通大飯店」舉辦警察志工年終歲末感恩餐會暨大隊長、直屬中隊長續聘活動。

會中由副市長林瑞彥頒發115年志工大隊長黃國芳及直屬中隊長闕晨妍聘書，也表揚2位獲選衛生福利部114年度服務時數達3,000小時以上績優志工，及24位在本局服務連續滿10年以上與5位績優志工，現場共近300位志工暨嘉賓與會。

警察志工長年與警察如家人般緊密合作，成為維護治安與交通秩序的堅強後盾，尤其警察志工與警察同仁長期在派出所、各分局、公關科及少年隊服務，是警察局不可或缺的一份子，無論是服務報案民眾、協助反詐騙、防竊等犯罪預防及交通安全教育宣導等任務，處處可見黃背心活躍的身影，把志工的每一份付出，轉化為讓嘉義更安全、更貼心的力量，用行動為城市加一分溫度、加一分幸福、加一分守護，把愛心再往前推一步，再+1，一起打造「全齡共享、世代宜居」的永續城市。

市警局局長陳明志表示：「嘉義的好，不只是由警察守護，更是警察志工用愛心陪伴而成。今年我們以『志在嘉義，愛的守護再+1』作為精神象徵，希望讓所有市民知道，志工的力量正在悄悄讓城市變得更溫暖。」

圖：為了感謝及慰勞警政工作的堅強後盾，長期協助警察從事犯罪預防及交通宣導，警察局於114年12月9日假「鈺通大飯店」舉辦警察志工年終歲末感恩餐會暨大隊長、直屬中隊長續聘活動，並頒獎表揚績優志工。（記者吳瑞興翻攝）