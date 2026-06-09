嘉市警局第一分局分隊長疑涉弊案 遭檢調拘提

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長疑涉及連鎖電子遊戲場貪瀆弊案，嘉檢今天指揮調查官拘提何男等8人到案，截至晚上9時30分，仍在偵訊中。

嘉義地檢署表示，承辦檢察官張建強下午指揮調查局南部機動站調查官搜索嘉市警局第一分局偵查隊及何姓分隊長住處等5處所，除了拘提休假的何男外，還傳喚連鎖電子遊戲場業者等7人到案釐清案情。

嘉檢說，何男遭檢舉與電子遊戲場業者交往密切，疑涉及洩密、貪瀆等情事，不過，確切案情仍需由檢調進一步調查釐清。（編輯：李亨山）1150609