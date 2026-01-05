嘉市警局表揚員警好人好事績優人員

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府警察局利用114年12月月報時，表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極防阻詐騙案件、主動關懷協助平安返家、協助傷病緊急送醫治療等10件事蹟，獲獎員警有第一分局巡佐羅勝鴻等10人及第二分局警員李嘉昌等10人，共計20位績優員警，由局長陳明志頒發員警好人好事榮譽獎狀，表彰同仁熱心為民服務的傑出表現。

其中1件優良事蹟發生於114年11月13日，第一分局長榮派出所巡佐羅勝鴻、警員江俊誼等2員執行巡邏勤務時，獲報本市兆豐銀行嘉義分行有民眾疑似遭到詐騙，需要員警協助，羅等2員到場後，發現1名婦人因網友誆稱保證獲利、穩賺不賠，欲臨櫃提款新臺幣200萬元匯給網友幫忙投資，羅等2員立即向婦人宣導相關投資詐騙案例，經一番苦口婆心勸導下，終於打消婦人提款之念頭，成功守護民眾財產安全。

陳局長對於同仁執勤期間能發揮同理心，熱心協助民眾平安返家以及各類為民服務，提出嘉勉，並期勉本局員警持續貫徹「民眾的小事就是警察的大事」之精神，使民眾感受到警察的用心，讓民眾更安心、更信賴警察，共同營造「全齡共享、世代宜居」安全健康、幸福永續的嘉義市。

圖：嘉義市政府警察局利用114年12月月報時，表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極防阻詐騙案件、主動關懷協助平安返家、協助傷病緊急送醫治療等10件事蹟共20人獲得頒獎。（記者吳瑞興翻攝）