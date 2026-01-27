嘉市警新春揮毫變身「防詐嘉年華」 勇媽市長：捐血救人、識詐護財

記者林昱孜／嘉義報導

為迎接馬年新春並提升市民防詐意識，嘉義市政府警察局於昨（26）日在局內中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動。嘉義市長黃敏惠、警察局阿志局長及多位貴賓共同主持開筆儀式，將傳統書法藝術與現代防詐觀念結合，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠,嘉義市政府警察局,嘉義,市長,書法,公益（圖／嘉義市警察局提供）

黃敏惠市長與貴賓們齊力書寫「嘉城皆順遂 義馬賀安康」，並邀請書法大師及博愛國小書法社師生現場揮毫，贈送春聯予參與民眾。有別於傳統宣導，此次活動將防詐警語融入春聯之中，並針對近期市府普發現金6,000元之政策，加強宣導防詐四原則：「不點不明連結」、「不操作ATM」、「不給個資帳戶」及「不相信代辦」，避免民眾因一時大意落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

黃敏惠,嘉義市政府警察局,嘉義,市長,書法,公益（圖／嘉義市警察局提供）

除藝文活動外，現場亦與捐血中心合作，號召警民挽袖捐血。警察局指出，捐血是守護生命，識詐則是守護財產，透過設置防詐互動攤位與有獎徵答，讓民眾在等待捐血的過程中吸收新知，有效提升社會整體的「防詐免疫力」。

黃敏惠市長表示，感謝警察局結合節慶推動公益，展現嘉義市的人情味與溫暖。市府團隊將持續整合資源，落實「平安、關懷、永續」的精神，致力打造全齡共享、世代宜居的幸福嘉義市。

更多三立新聞網報導

台北觀光客傻眼「黑白切800元」太貴⋯網：早不懂屏東物價！業者回應了

嘉義阿婆彎又出事了！20歲騎士「自摔滾2圈」畫面曝光 掃倒路邊2重機

聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

夫死後秒變臉！惡媳婦獨吞公公「借名房產」領光700萬元 下場慘了

