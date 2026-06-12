嘉市議員熱戰 藍綠五五波對決

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嘉義市副議長張榮藏歷任10屆議員，問政風格鮮明，寫下地方自治史一頁傳奇，今年底選舉不尋求連任。（本報資料照片）

今年底嘉義市議員選戰，國民黨8人登記可望全數獲提名，民進黨則早已通過提名8人，形成藍綠對決態勢明顯，另有民眾黨、台聯、小歐盟等政黨提名參選人，還有多人以無黨籍參選，百花齊放，而現任副議長張榮藏不續選，其票源動向備受矚目。

國民黨嘉義市議員提名登記至10日結束，東區包括現任議員傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯及參選本屆議員失利力圖捲土重來的律師梁樹綸共5人登記。西區有現任黨團書記張秀華、鄭光宏、黃思婷等3人登記。東、西區共8人完成登記，市黨部預計本月底前審查資格後報中央黨部，可望全部獲得提名。

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民進黨則已提名8人，包括東區現任黃露慧、黃盈智及前議員凌子楚，西區現任黃大祐、林煒軒以及新人曾奕豪（蔡其昌立委前特助）、市黨部執委陳品蓁、前里長許明對。

無黨籍現任議長陳姿妏、議員李忠曆、孫貫志、黃敏修、王浩、蔡坤叡、顏翎熹都積極尋求連任。

已表態力拚上位的非現任擬參選人有民眾黨林昱孜、台聯何苡睿、小歐盟陳玥妗，無黨籍則有柯莉絲汀、黃政融（市長黃敏惠的姪子）、林子淨（議員蘇澤峰之妻代夫出征）、嘉義市商業會理事洪斐昭、前議員郭文居、媒體人陳致愷。

東區應選10席、西區應選13席，以本屆議員選舉東、西區吊車尾票數都落在2700多票來看，初估目前已浮上檯面的選將人數的當選門檻票數會拉高，不過年底的投票人數、參選人數尚未底定，當選門檻票數仍有變動。

現年84歲、無黨籍張榮藏歷任10屆議員日前宣布不再尋求連任，讓東區原有2個懸缺名額，又增加1名的空間。地方人士分析，張扎實、正面的問政風格鮮明圈粉不少鐵票，在他不續選、未交棒的情況下，其票源必成藍綠兵家必爭之地。