嘉市議員追問普發3千元「到底發不發？」 黃敏惠5度回答「我想發」

嘉義市長黃敏惠被追問普發3000元進度，5度回應「我想發」。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會本月5日通過「建請市府研議辦理嘉義市民普發現金3000元」臨時動議案，嘉義市議員張秀華、黃露慧、陳家平今追問市府規劃進度，質詢「到底發不發？」「什麼時候發？」嘉義市長黃敏惠答詢5度回應「我想發」，因受限《預算法》，正在與中央溝通，如果法令允許，「不要說3000元，發6000元也做得到」。

市議員張秀華今市政總質詢黃敏惠「您準備好了嗎？」她表示，嘉義市受丹娜絲颱風重創，這是百年來受到最大的風災，百工百業受到衝擊，因此與議長陳姿妏提案，雖然臨時動議案並未建議發放時間，然而嘉義市去年歲計賸餘11.07億元，有財政能力，希望為全體市民請命，儘早發放，拚經濟、顧民生。

廣告 廣告

議員黃露慧也緊接質詢黃敏惠，中央普發1萬元已開放領取，市民最關心的就是嘉義市議會提案建請市府加碼普發3000元，「市長您說要帶回去研議，研議結果到底要不要發？什麼時候要發？如果不發理由是甚麼？」

黃露慧說，這是地方自主財政，與中央有甚麼關係？如「320+1嘉義市城市博覽會」都要花近1億元，錢當用則用、當省則省，應花在刀口上。

黃敏惠說，她沒有說不發，她想要發，但不是行政單位想要怎樣就能怎樣，因預算法限制，還在與中央溝通、朝這個方向努力，「拼經濟、顧民生、安民心」始終是市府團隊最重視的目標。

市府主計處長阮鼎元表示，依照《預算法》規定，去年歲計賸餘須用於資本門支出，2021年振興消費金與此次議會提案普發3000元現金屬經常門支出，然而《預算法》第23條規範除非有預算年度異常情形例外；為周全規劃普發3000元、適法性確認，將於本月準備資料，與行政院主計總處等主管機關溝通確認符合第23條規範，再謹慎研議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版

自由說新聞》賴霸氣反擊！藍中常委舔中驚句挨轟：被共產黨控制了嗎

IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓阻撓挺台 已3國退出

獨家》金溥聰遭指藍白合戰犯怒告 僅願與蕭旭岑和解、聲請侯友宜作證

