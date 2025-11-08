嘉市議員4席空缺 藍綠白搶進

明年嘉義市議員將改選，現任議員積極問政，展現尋求連任的企圖心。（廖素慧攝）

明年嘉義市議員選舉與嘉義市長選舉互有連動，民進黨確定提名立委王美惠參選市長，但國民黨提名人選或「藍白合」推派戰將都還不明朗，使得有意轉戰市長或繼續爭取連任議員的選將也按兵不動，本屆議員多積極尋求連任，但有議員病逝、官司纏身，預估至少4席空缺。

嘉義市議員應選23席，包括第一選區（東區）10席、第二選區（西區）13席，本屆東區議員戴寧因涉犯詐領助理費案已服刑、解職，李奕德因罹癌病逝，使得此選區至少有2席議員空間可爭取。

廣告 廣告

東區現有民進黨2席黃露慧、黃盈智，國民黨4席郭定緯、張敏琪、陳家平、傅大偉，無黨2席張榮藏、顏翎熹；陳家平被點名欲尋求更上一層樓挑戰市長，但國民黨對市長提名機制尚不明確，他的意願也轉趨保守。

西區現有12席，包括民進黨2席黃大祐、林煒軒，國民黨4席張秀華、鄭光宏、蘇澤峰、黃思婷，無黨6席陳姿妏、黃敏修、孫貫志、李忠曆、王浩、蔡坤叡。

蘇澤峰因農會詐貸案官司纏訟未了恐影響續選，還有原民進黨議員蔡文旭因癌病去世，空出1席，因而可望有2席缺額，此外，國民黨籍鄭光宏問政表現出色，盛傳角逐市長的呼聲高，但他至今仍未表態。

民眾黨初步規畫東、西區至少各提名1人參選，東區是女將林昱孜，西區是健身教練王閔正，但議員選舉與市長選舉是否「藍白合」互有牽動，議員選戰的布局還有變化。

民眾黨嘉義黨部依據民調評估認為，小草們普遍認定柯文哲捲入京華案遭羈押是政治迫害，大環境氛圍對民眾黨投入明年地方選舉有利，因而會步步為營布局，擴張民眾黨的地方政治版圖。另外，時代力量也有意推人選。