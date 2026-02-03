嘉市議員4席缺額 新人搶攻

嘉義市副議長張榮藏歷任10屆議員，是政壇常青樹，今年底議員選舉其動向備受矚目。（廖素慧攝）

今年底嘉義市議員選舉民進黨率先開跑，規畫提名7人，有8人領表，累計至3日已有3人登記；國民黨將等市長人選底定後，再啟動議員提名作業；民眾黨將於2月中旬展開提名作業。而此次議員選戰，84歲無黨籍副議長張榮藏的動向備受矚目。

嘉義市議員應選23席，包括第一選區（東區）10席、第二選區（西區）13席，東區因前議員戴寧涉詐領助理費案判刑確定、前議員李奕德病逝，已空出2席；西區因現任議員蘇澤峰有農會詐貸案官司纏訟，恐影響續選，以及前議員蔡文旭病逝，也有2席懸缺；共至少4席缺額，使得新人輩出，爭取議員席次。

張榮藏已任10屆議員，是議壇常青樹，也寫一頁地方自治史傳奇，大半輩子的問政歷練，他嫻熟議事規則，深諳歷任6位市長的行政風格，服務扎實，選民基礎穩固，今年84歲的他仍老當益壯，是否繼續挑戰連任東區議員，目前仍是地方政壇的懸念。

民進黨規畫提名7人（西區4人、東區3人），有8人領表，2月2日至2月6日登記，西區有現任的黃大祐、林煒軒，以及新人曾奕豪、市黨部執委陳品蓁、前里長許明對共5人領表，東區有現任黃露慧、黃盈智及前任議員凌子楚共3人領表，累計至3日有黃大祐、曾奕豪、林煒軒完成登記。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐說，若登記人數超過提名人數，將先由執委會討論，協調不成則辦初選。

國民黨尚未啟動提名作業，嘉義市黨部主委蔡明顯說，議員提名作業將等市長提名底定後再辦理。

民眾黨嘉義黨部執行長王偉豪說，嘉義縣市都會布局，目前有10人詢問，預計嘉義市提名2人，嘉義縣擇優提名，2月中旬啟動，最快2月底公布名單。