嘉市議會通過普發現金6千元 預估26萬人受惠

嘉義市民說道，「天上掉下來的禮物。」

開心說著這是天上掉下來的禮物，繼中央政府全民普發一萬元現金後，嘉義市議會22日通過市府提案的振興經濟加碼普發6千元現金計畫，超過26萬人受惠。

嘉義市民提及，「接下來有這一筆多出來的經費可以運用，非常的好。」

嘉義市政府建設處長呂獎慧表示，「今（2025）年的11月底，整個全嘉義市戶籍人口數，大概是26萬1千人左右，我們目前來講，我們是以發放現金。」

嘉義市預計農曆年前讓民眾領到6千元，但是以哪天為基準日都沒公布，也讓民代憂心出現不公平的狀況。

無黨籍嘉義市議員黃敏修指出，「起算的日期怎麼算、影響的人數，或者是說它的公平性合理性在哪邊，但是市政府並沒有一個完整的說帖。」

嘉義市民政處長林家緯表示，「大家關心的有關於基準日跟造冊日的部分，那我們將會在近期之內 ，那盡快統一的對外來說明，因為它還涉及到很多單位這樣子的配合，以及我們相關的作業期程。」

全國確定普發現金的縣市，除了嘉義市之外還有新竹市、桃園市、新竹縣等縣市，民代普發現金的提案已在議會通過，但卻受限於財政問題無法執行，也有不少縣市是有民代提案或提議，同樣因財務狀況無法執行。

全民普發1萬元後，民眾想再領現金，還是得看地方政府的財政是否充裕。

