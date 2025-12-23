嘉市議會通過「普發6千」 農曆年前發放

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市加碼普發6千元現金案，今天上午在市議會臨時會三讀通過5項預算案，包括普發6千元所需的16億2100萬元，另有「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」3千萬元、「振興經濟嘉市觀光產業補助自由行計畫」2500萬元、「振興經濟永續新生活推動計畫」354萬元及「清潔人員加班費」共5案，合計16億8054萬元。

由於普發6千元現金作業涉及民政等單位業務，市府另將同步發放65歲以上市民1000元春節禮金，建設處長呂獎慧強調，一定會在農曆年前發放。

嘉義警方呼籲提高警覺、反詐騙

嘉義市加碼普發現金6千元，嘉市警局也提醒市民，相關發放作業細節仍需時間準備，目前市府尚未開放任何登記或預約系統，呼籲市民切勿輕信網路謠言或不明連結，以免遭詐騙，詐騙集團常利用社會輿論高度關注之民生議題，搶先於官方公告前散布假訊息。針對此次普發現金，不法份子極可能利用民眾急於領取的心理，實施以下3種常見詐騙手法：

1、假冒「搶先預約登記」：謊稱提早登錄個資可優先入帳，誘騙民眾填寫敏感個人資料；2、虛構「代辦領取服務」：謊稱可協助不便出門之長者進行線上代領，實則騙取個資或金融帳戶資訊。3、發送「身分驗證簡訊」：發送釣魚連結(Phishing)，要求民眾輸入身分證字號或銀行帳號以確認領取資格，藉機盜刷或盜轉款項。

市警局強調，截至目前為止，絕對沒有任何官方連結可供點擊領錢。正確的發放時程及具體領取方式(包含轉帳、臨櫃領取等細節)，市府將另行公布說明，並透過市府官方網站正式公告。在市府發布正式公告前，網路上任何宣稱可「領取」或「登記」的連結，均為詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉市加碼普發6千元現金今天上午經議會臨時會三讀審議通過。(記者丁偉杰攝)

