嘉市購物節發票登錄破10億 2幸運兒拿百萬大獎

嘉義市長黃敏惠頒贈百萬汽車給最大獎得主的代表人。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

2025嘉義市購物節自7月1日至10月12日落幕，發票登錄總金額高達10.9億元，合計嘉義市民專屬滿千送百發票登錄總額推高至13.54億元，其中「嘉購王」個人消費金額達3911萬元，雲端發票登錄總額衝上2.9億元，都創歷年新高，31日2名幸運兒抱走百萬元油電車及百萬現金大獎。

市長黃敏惠表示，購物節就是要促進在地經濟，從2020年舉辦至今6年，不斷突破、持續成長，第1年發票登錄金額僅2億元，今年達到10.9億元，展現嘉義市驚人的消費動能與高度參與，嘉義市營利事業銷售額也從2019年起隨著購物節連續6年創歷史新高，顯見嘉義市的經濟實力。

廣告 廣告

嘉義市長黃敏惠頒贈最大獎百萬現金給得主的代表人。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠頒獎表揚嘉遊金發放前3名的特約旅宿承億文旅桃城茶樣子、嘉義觀止飯店、耐斯王子大飯店，並感謝今年加入購物節特約的25家旅宿及487家店家，還有汽車業者支持，讓獲獎者能把百萬油電車開回家，嘉義市不動產建築商業同業公會及嘉義市旅館商業同業公會，共同響應捐贈10台電動機車及提供住宿送嘉遊金600的方案，吸引旅客留宿嘉義、刺激觀光消費。

嘉義市長黃敏惠頒發感謝狀感謝旅宿業共同響應力推購物節活動。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

2025嘉義市購物節落幕，市府與業界欣喜各項績效創新高。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

百萬油電車得主是嘉義市鍾小姐，在新光三越消費後登錄發票，抽中市價115萬的Toyota Corolla Cross油電旗艦版；特獎百萬現金得主蔡先生則於7月購買中元普渡用品約2000元，他笑說「接到中獎通知時又驚又喜，完全不敢相信。」

「電子支付專屬獎」頭獎得主是台北林先生，與朋友在嘉義秀泰百貨聚餐，隨手登錄一筆電子支付消費，抽中最新iPhone17與AirPods；「嘉購王爭霸戰」冠軍得主是嘉義市鍾小姐，累計登錄消費金額高達3911萬元，歷年最高紀錄，勇奪名牌包豪禮。

嘉市府建設處長呂獎慧說，嘉義市民專屬「滿千送百」活動，吸引超過5萬429人次參與，帶動至少2.68億元消費金額，募集共23萬157張發票捐贈社福團體與弱勢族群，形成「買得開心、助人暖心」的善循環。

更多中時新聞網報導

豬瘟2輪疫調 追死亡頭數、廚餘流向

賴慧如身體亮紅燈 老公幫洗殘廢澡

MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了