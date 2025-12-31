嘉市跨年晚會 民眾穿梭中山路市集覓食

嘉市跨年晚會今晚在市府北棟大樓預定地登場，周邊中山路逾百攤美食市集，吸引民眾穿梭覓食。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕迎接2026新的一年，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」今晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場，14組跨世代表演團隊接力開唱，晚會周邊中山路設置逾百攤美食市集，吸引民眾一邊享受音樂，一邊在市集穿梭覓食，嗨翻跨年夜。

嘉市今年跨年晚會卡司強大，今天下午5點半活動開始前，已有粉絲排隊守候搶卡位，主辦單位市府安排金曲樂團脆樂團、原子少年-F.F.O、ARKis、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲歌王許富凱、亞洲天王羅志祥等接力登場。

廣告 廣告

跨年前後則由金曲歌王蕭煌奇以及僅在嘉義開唱的韓國人氣女團 MAMAMOO 成員 Solar 頌樂領銜演出，市長黃敏惠預定晚間11點半到現場，陪伴觀眾倒數邁向2026。

鑑於日前北捷發生連續攻擊事件，警方規劃近300名警民力在現場維安，派遣「特殊任務警力」梭巡會場，成立「防踩踏應變小組」防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。

警方指出，跨年晚會管制時段為今日下午2點至翌日凌晨2點，管制路段為中山路(自噴水圓環至共和路)、興中街及成仁街(自民權路至公明路)、吳鳳北路及忠孝路(自林森西路至公明路)、民權路(自吳鳳北路至忠孝路)。

迎接2026，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」今晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場。(記者丁偉杰攝)

嘉市跨年晚會邀請14組跨世代表演團隊接力開唱。(記者丁偉杰攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

跨年夜大雨攪局！元旦曙光平地這裡就能看 氣象署曝最佳觀賞點

挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

