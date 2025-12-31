嘉市跨年晚會300警民力維安 「特殊任務警力」巡場

嘉市跨年晚會今晚在市府北棟大樓預定地登場，演出團體進行彩排。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2026嘉義市跨年晚會今(31)日傍晚5點半起在市府北棟大樓預定地熱力登場。鑑於日前北捷發生連續攻擊事件，嘉市警局表示，已規劃近300名警民力維安，強化會場安全及疏散宣導，並派遣「特殊任務警力」梭巡會場，另成立「防踩踏應變小組」，防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。

警方表示，預計將有大量人潮參與跨年活動，市警局已完成警力部署規劃，規劃近300名警民力維安，強化會場安全及疏散宣導。

針對活動場域可疑物品及人車加強場檢，警方也派遣「特殊任務警力」梭巡會場，及規劃肅竊小組防竊，運用治安要點監錄系統及M-Police影像傳輸等設備即時監控，全方位把關。

同時成立「防踩踏應變小組」，防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏，也協調志工及保全近50名協助維持會場秩序。

嘉市跨年晚會在中山路與吳鳳北路、忠孝路、民權路街廓的市府北棟大樓預定地舉行，市府邀請韓星頌樂、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲歌王蕭煌奇、許富凱、亞洲天王羅志祥等藝人接力演出，與民眾攜手迎接新的一年。

警方指出，跨年晚會管制時段為今日下午2點至翌日凌晨2點，管制路段為中山路(自噴水圓環至共和路)、興中街及成仁街(自民權路至公明路)、吳鳳北路及忠孝路(自林森西路至公明路)、民權路(自吳鳳北路至忠孝路)。

2026嘉市跨年晚會，首度移師市府北棟大樓預定地舉行。(記者丁偉杰攝)

警方在跨年晚會場地周邊管制交通。(記者丁偉杰攝)

