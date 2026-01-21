嘉市躍上韓綜《生存王2》 殺青會黃敏惠喊這個

嘉義市長黃敏惠(中)開心《生存王2》走進嘉義拍攝，與選手們合照。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】韓國大型實境綜藝節目《生存王2》1月21日在嘉義市舉行殺青記者會，節目由韓國知名藝人金鍾國主持，集結來自韓國、台灣、日本、馬來西亞等多國藝人卡司。市長黃敏惠親自出席，開心嘉義市透過節目宣傳到國際，準備與選手們合照時喊，「自己當市長當那麼多次，就是在等今天這個機會。」

朝鮮TV電視台台長李承勳特地由韓國抵嘉。(圖／記者邱嘉琪攝)

為了《生存王2》殺青記者會，朝鮮TV電視台台長李承勳遠從韓國來到嘉義，並率領主持人金鐘國及來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的12位參賽選手共同參與，嘉義市長黃敏惠也受邀出席。

廣告 廣告

黃敏惠說，《生存王2》是一檔結合智慧、策略、體力與團隊合作的實境節目，在高度競爭的過程中，選手之間仍能建立合作與友誼，是節目最吸引人的特色，感謝朝鮮TV電視台與童心娛樂製作有限公司選擇嘉義市作為拍攝城市，讓來自不同國家的藝人實際體驗在地生活，也讓嘉義市透過影像被世界看見。

《生存王2》殺青記者會主持人金鍾國。(圖／記者邱嘉琪攝)

此次節目拍攝場景涵蓋嘉義大學、射日塔及中央噴水池等代表性地標，殺青記者會也特別選在嘉義市舉辦，由韓國藝人金鍾國擔任主持人，韓國、台灣、日本、馬來西亞等4國共12位選手全部到齊，台上一站頓時星光熠熠，市長黃敏惠開心上台與選手們合照，喊出「自己當市長當那麼多次，就是在等今天這個機會。」

朝鮮TV電視台台長李承勳表示，《生存王2》第二季融入更多跨國文化元素，原以為是國與國之間的競爭，實際拍攝過程中，卻看見各國選手在挑戰中建立深厚情誼，讓節目更具溫度與感動。

韓國、台灣、日本、馬來西亞4國12位選手共同出席《生存王2》殺青會。(圖／記者邱嘉琪攝)

台方製作人童胤指出，製作團隊走訪全台勘景，最終因嘉義市獨具特色的「木都」城市意象而選定拍攝地點，也感謝市府在拍攝期間提供行政協助與支援，讓節目順利完成。

觀光新聞處表示，《生存王2》後續將於國際平台播出，嘉義市的城市景觀與生活畫面將隨節目呈現在全球觀眾眼前。