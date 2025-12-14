嘉市身障團體聯歡 齊聚一堂

嘉義巿黃敏惠市長昨（十四）日出席由新世界自立生活協會承辦的「身心障礙人士歲末聯歡活動」，與各身心障礙福利團體齊聚一堂，分享成果與精彩表演。市府透過聯歡活動感謝今年度辦理各項活動的身障團體，並表揚身心障礙者個人照顧服務提供單位及五個身心障礙福利服務培力暨高照顧負荷關懷服務計畫評鑑績效優等及甲等績優單位，期待透過各身障團體的服務與宣導，打破大眾對身心障礙者刻板印象，一起攜手支持身心障礙朋友。

黃市長表示，歲末聯歡活動不僅是一場團聚的盛宴，更是我們展現城市溫暖和包容的重要時刻。嘉義市目前有十一個身心障礙團體及六家機構，服務約一萬六千位身心障礙朋友，占總人口比率六%。黃市長強調，每一位身心障礙朋友都是重要成員，市府致力於落實身心障礙者權益公約（CRPD）「公平參與、機會平等、權益保障」的精神。為實踐這份承諾，明將投入超過九億七千萬元，在既有身心障礙服務基礎上全面升級，擴大支持網絡、優化資訊可近用、加強交通協助、提升各項社區式服務能量。