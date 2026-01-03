嘉市轎車撞護欄翻覆4輪朝天 75歲駕駛自行脫困拒送醫

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市消防局今上午10點55分接獲報案，在興仁街有車禍需救護，救護人員到場發現，一輛轎車疑撞路旁護欄翻覆、4輪朝天，75歲男駕駛自行脫困，右手擦傷，但意識清醒，經急救包紮傷口後，駕駛表示拒絕送醫，詳細車禍原因交由警方後續調查。

據了解，75歲男子今駕車由東往西方向行駛，行經興仁街時，突失控自撞路旁護欄，車子撞得4輪朝天，橫躺路中間。

消防局獲報派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援，人員到場時駕駛已站在路旁；經檢查駕駛傷勢，排除頸椎受損疑慮，人員清洗傷口及包紮傷口後，駕駛表示拒絕送醫。

