嘉市轎車擦撞路邊轎車橫停路中間 19歲女受傷送醫

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市興業西路今上午5點許發生車禍事故，一部轎車擦撞路邊停放的車輛後，橫向停在路中間，嘉義市政府消防局派遣救護人車到場，車上共有3名乘客，其中一名19歲女子遭撞滿臉是血、右膝擦傷，救護人員包紮急救後，將傷者送往嘉義基督教醫院救治。

市消防局今上午5點多接獲通報，興業西路有車禍事故，救護人員到場時，現場一部轎車橫停路中央，經了解，是該部轎車擦撞路邊停車車輛導致；該部轎車有3名乘客，坐後座的19歲女乘客遭撞傷，主訴頭部疼痛、流很多血且右膝擦傷，救護人員排除傷者頸椎問題後，幫傷口清洗包紮止血，送往醫院急救，車禍原因交由警方調查中。

