嘉市逆齡健康人生結業式 538長者平均逆齡11.1歲

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府今（1）日舉辦「第8屆逆齡健康人生課程」結業式，今年共有20個社區、538位長者參與，平均逆齡高達11.1歲，展現嘉義市打造高齡健康力的亮眼成果。活動由衛生局長廖育瑋、秘書林秀猜及多位科長組成的樂團精采演出，揭開序幕，嘉義市長黃敏惠也親自與長者舞蹈同歡，與貴賓、長者們共同見證1年努力的豐碩成果。

黃敏惠表示，截至10月底嘉義市65歲以上人口比率已達19.8%，與全國19.9%相近，即將邁入「超高齡社會」。然而嘉義市早在2000年即成為全國第一個「長照先導計畫城市」，也是全國最早推動高齡友善城市與「樂齡勇壯城」的地方政府，致力協助長者在地健康老化、活出價值，希望不只延長市民的平均壽命，更希望延長健康的壽命。

黃敏惠也感謝自行車中心及體適能志工多年深耕，不僅協助市府獲得政府服務品質獎，更讓長者透過檢測看到自己每年身體年齡的狀態，「看到大家愈活愈年輕，就是我們最大的喜悅！」同時也向所有老師、教練、志工夥伴以及每一位市民致謝，正因為大家的投入與參與，才能讓嘉義市成為一座健康、幸福的城市。

嘉義市政府舉辦「第8屆逆齡健康人生課程」結業式，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋及團隊和與會者合影。(嘉義市政府提供)