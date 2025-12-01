嘉市逆齡健康人生課再創佳績 538名長者平均年輕11.1歲
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府今（1日）下午於東區體育館舉辦「第八屆逆齡健康人生課程」結業式。今年共有20個社區、538位長者參與，平均逆齡高達 11.1歲，展現嘉義市打造高齡健康力的亮眼成果。嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋及財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心賴世平主任到場，與長者共同見證一年努力的豐碩成果。
圖/嘉義市政府舉辦「第八屆逆齡健康人生課程」結業式，嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋局及團隊和與會者合影。記者黃信峯翻攝
市長黃敏惠表示，截至10月底嘉義市65歲以上人口比率已達19.8%，與全國19.9%相近，即將邁入「超高齡社會」。然而嘉義市早在2000年即成為全國第一個「長照先導計畫城市」，也是全國最早推動高齡友善城市與「樂齡勇壯城」的地方政府，致力協助長者在地健康老化、活出價值，希望不只延長市民的平均壽命，更希望延長健康的壽命。
圖/嘉義市政府舉辦「第八屆逆齡健康人生課程」結業式，嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋和與會者合影。記者黃信峯翻攝
黃敏惠市長表示，感謝自行車中心及體適能志工多年深耕，不僅協助市府獲得政府服務品質獎，更讓長者透過檢測看到自己每年身體年齡的狀態，「看到大家越活越年輕，就是我們最大的喜悅！」同時也向所有老師、教練、志工夥伴以及每一位市民致謝，正因為大家的投入與參與，才能讓嘉義市成為一座健康、幸福的城市。
圖/嘉義市衛生局長廖育瑋、秘書林秀猜及多位科長組成的樂團帶來精彩演出，獲得與會來賓熱烈掌聲。記者黃信峯翻攝
自行車中心賴世平主任則於典禮上公布今年成果：本屆學員平均實際年齡72.6歲，但透過課程訓練後測的身體年齡僅61.5歲，平均逆齡 11.1歲，比去年更年輕1歲。他特別分享來自新厝里的宋先生，連續參與課程八年，實際年齡82歲、身體年齡66歲，柔軟度大幅逆轉，「越練越軟Q」，象徵逆齡課程的真正價值。
圖/嘉義市長黃敏惠(左2)、衛生局長廖育瑋(左1)與榮獲第一名合影。記者黃信峯翻攝
來自短竹里的王月英女士實際年齡73歲，但經檢測後的身體年齡竟只有 58歲。她感謝市府提供豐富的課程，協助長者培養健康生活習慣，也呼籲更多社區一起加入，一起變健康。逆齡人生課程開辦八年，由專業醫事人員與具特殊專長的師資團隊共同授課，內容涵蓋全人健康，從醫療、營養、運動到財務管理等議題，以量身訂做的方式協助長者培養健康習慣。百人講師群長期擔任幕後軍師，提供健康諮詢與行為改變指導；許多社區更在課程結束後自發聘請運動教練持續訓練，展現逆齡課程永續陪伴的深度。
圖/嘉義市政府舉辦「第八屆逆齡健康人生課程」結業式，嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋和與會者合影。記者黃信峯翻攝
衛生局長廖育瑋表示，今年衛生局調整獎勵評比機制，設置「嘉勇獎」（體適能進步最多）與「嘉讚獎」（以出席率、男性與夫妻參與率及健康活動參與率等綜合指標），各取前五名。同時亦公開表揚13位由社區提報的熱心志工與班長，肯定其推動社區健康的重要角色。榮獲嘉勇獎前五名：新厝社區、北門社區、安寮社區、林森里、短竹里。嘉讚獎前五名：短竹里、新厝社區、北門社區、東門社區、北湖里。活動尾聲由三味曲走唱團帶領全場高歌，溫馨熱鬧宛如大型同學會。
衛生局國健科長陳秀玲表示，衛生局也將學員一年來的精彩照片製成2026年紀念桌曆贈送每位學員，並貼心準備象徵「好事會花生」的金芽奶，祝福所有長者健康、幸福、旺旺來。嘉義市政府將持續推動相關預防及延緩失能的課程，目標讓每位勇壯族都能在嘉義市越活越年輕、越活越精彩。
