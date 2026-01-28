嘉市連續5年榮獲運動i臺灣2.0特優縣市獎

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】運動部全民運動署今(28)日於臺北遠東香格里拉飯店辦理「114年運動i臺灣2.0計畫特優縣市頒獎典禮」，嘉義市已連續五年獲得績效特優縣市獎，成效卓著，嘉義市政府由教育處郭添財處長代表黃敏惠市長出席接受表揚，彰顯運動是嘉義市的城市DNA精神。

運動部全民運動署為推廣全民運動，發展地方運動特色，自105年開始推動「運動i臺灣」計畫，為持續帶動國人運動風潮，並在現有推動基礎上策進成長，更於111年至116年推動「運動i臺灣2.0」計畫。114年共表揚10個特優縣市，嘉義市於110年、111年、112年、113年及114年已連續5年獲獎，在原有運動成效基礎下，積極發展地方特色運動，活絡基層體育組織、培育運動專業人力、營造友善運動環境服務，並因應社會環境發展，整合相關單位及民間資源，落實「運動健身、快樂人生」之目標。此外，市府教育處范育綸專任助理長期投入全民運動推廣，協助相關計畫推動與執行，成效良好，亦於本次頒獎典禮中獲頒「114年縣市優良助理」殊榮，充分展現嘉義市在政策推動與專業人力培育上的亮眼成果。

黃敏惠市長表示，感謝運動i臺灣2.0計畫的挹助，協助嘉義市規劃豐富多元的全民體育活動，營造多樣且優質的運動環境，進而形塑具城市特色的品牌賽事。其中，以嘉義之肺「雙潭」為主題舉辦的「嘉義雙潭星光路跑」，四年來已累積逾萬名參與者，並建立親子共跑的良好口碑，賽道路線亦於112年取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證；並在運動i臺灣2.0計畫引領下，於114年正式舉辦第一屆「雙潭馬拉松菁英賽」，結合全民運動推廣與競技賽事發展，除響應全民運動外，更融合在地人文、觀光、旅遊、生態、文創及美食等產業特色，成功打造亮眼吸睛的城市運動品牌。嘉義市未來將持續透過多元活動提供市民參與與體驗機會，並配合運動部全民運動署「115年運動i臺灣2.0－規律運動計畫」，推展「運動村里認證」及「競技運動全民化」等政策，鼓勵市民透過實際參與培養運動興趣、認識運動益處，進而增加運動參與時間與頻率，養成規律運動習慣，落實「自發、樂活、愛運動」的理想願景。

