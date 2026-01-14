嘉市道安考評勇奪4獎 工程、執法、宣導、救護全面獲肯定

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府致力於改善交通安全，114年榮獲交通部「金安獎」頒發交通工程組第三組第一名、交通執法組第三組第一名、緊急醫療救護第三組第一名，以及交通安全宣導組第三組第二名等佳績。昨（13）日，參與道安考評相關業務單位於市務會議中將獎項轉呈市長黃敏惠，與市府團隊共享榮耀。

市長黃敏惠表示，道路交通安全是城市治理中不可或缺的重要工作，關係到每一位市民的日常生活與生命安全。市府長期以人本交通為核心，透過跨局處合作，從道路設計改善、交通秩序管理到安全觀念扎根，逐步建構更安全、友善的用路環境，此次獲得交通部3項第一、1項第二的獎項肯定，正是市府團隊持續努力的具體成果。交通安全工作需要長期投入與持續精進，市府以數據分析為基礎，滾動檢討事故風險，並適度導入科技工具提升執行效率，但始終以「守護生命」為最終目標，感謝第一線同仁在各自崗位上的付出，讓政策能落實於日常，讓市民實際感受到安全的提升。

廣告 廣告

市長黃敏惠指出，市府除定期召開道安相關會議，也整合工程、宣導及執法等單位，針對事故熱點進行檢討與改善，感謝市府同仁長期投入、持續溝通與落實各項交通安全作為，希望透過整體改善使城市道路安全更加提升，守護民眾出行安全。

交通處許啟明處長表示，交通部本次考評係針對地方政府推動道路交通安全政策的整體執行成果進行評比，嘉義市整合交通處、警察局、工務處、教育處、觀新處、監理所、民政處、社會處、建設處、衛生局、消防局等11個跨局處合作，依循交通安全3E原則，針對事故熱點進行工程改善、強化重點違規取締、深化分齡分眾精準教育宣導，並同步精進到院前緊急醫療救護體系，整體表現獲高度肯定，未來市府將持續整合各項交通安全作為，穩健推動事故減量，朝向更安全、更宜居的城市環境邁進。

在交通部評比中，嘉義市榮獲交通工程組第三組第一名、交通執法組第三組第一名、緊急醫療救護第三組第一名，以及交通安全宣導組第三組第二名等佳績。交通處、工務處、警察局、衛生局及消防局代表於市務會議中，將獎座轉呈市長黃敏惠，與市府團隊共同分享榮耀。

圖：嘉義市政府致力於改善交通安全，114年榮獲交通部「金安獎」頒發交通工程組第三組第一名、交通執法組第三組第一名、緊急醫療救護第三組第一名，以及交通安全宣導組第三組第二名等佳績。（記者吳瑞興翻攝）