嘉市遠東機械舊廠土地解除列管 歷經10年完成整治

遠東機械公司早年以製造自行車及機車零件為主，因廠區未妥善處理電鍍廢液及廢棄物致土壤污染，104年被公告為整治場址，經10年整治改善，在今(114)年7月2日正式解除列管，讓近2公頃土地回復健康，終於可再度安全活用。

市府環保局指出，西區遠東機械工業股份有限公司新厝廠，早年從事金屬基本工業，以製造自行車及機車零件為主，後於80年關廠，因廠區運作時未妥善處理電鍍廢液及廢棄物致土壤污染，經前行政院環境保護署103年執行全國廢棄工廠調查時，發現土壤中重金屬鎳、鉻、銅及鉛濃度超過土壤污染管制標準，遂於104年被公告為整治場址。

環保局表示，為善盡企業社會責任，遠東機械配合辦理污染調查、提出整治計畫並執行相關改善工程，歷經10年努力，污染物濃度經驗證已全數符合標準，成功達成整治目標，並於今(114)年7月2日正式解除列管，讓近2公頃土地回復健康，終於可再度安全活用。

環保局提醒，土壤及地下水一旦遭受污染，其整治作業不僅曠日費時，改善費用亦相當可觀，呼籲各事業單位針對廠內狀況應做好自主管理工作，定期檢視高污染潛勢區如製程區、廢水處理區、廢棄物存放區等是否有造成洩漏之疑慮，積極防範污染情事發生，共同守護環境品質與市民健康。

