嘉市選戰傳藍白將整合 迎戰民進黨王美惠
南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導
嘉義市選戰升溫，民眾黨前主席柯文哲下鄉輔選首站選擇嘉義，週六南下替黨內市長參選人張啓楷站台，甚至打算長住嘉義全力輔選。守住國民黨版版圖，藍營對於人選還再謹慎評估，目前有醫師翁壽良和市議員鄭光宏、陳家平三搶一，而外界預估藍白很有可能將會整合，迎戰民進黨徵召的資深立委王美惠。
柯文哲表示要長駐嘉義，擔任張啓楷的競選總幹事。（圖／民視新聞）
民眾黨前主席柯文哲南下嘉義，展開2天密集輔選行程，與黨內市長參選人與張啓楷合體現身。下鄉輔選首站選擇嘉義，跟支持者展開座談。柯文哲要帶領民眾黨擴張版圖，甚至打算長住嘉義，組成最強競選團隊，全力拉抬張啓楷的聲勢。柯文哲說，就當你的總幹事我就住在這裡，台灣民眾黨徵召目前在嘉義市最適當最強的候選人，所以我們認為會贏。
民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，民進黨則拍板提名有女戰神之稱的資深立委王美惠披掛上陣，從地方服務到中央問政長期深耕，實力雄厚。搶先起跑，要撼動國民黨長年執政的藍營版圖。民進黨嘉義市長參選人王美惠說，阿惠會繼續為我們地方繼續打拚，繼續爭取我們的服務唯一不變的，就是阿惠還是在繼續認真為嘉義。
外界推測國民黨、民眾黨將會「藍白合」共推人選。（圖／民視新聞）
迎戰民進黨超級戰將，國民黨則有翁壽良爭取提名，發動大規模看板戰和造勢行動，展現參選氣勢決心。只是翁壽良和並非藍營唯一選將，和還有議員陳家平及鄭光宏，都是可能人選。國民黨嘉義市長擬參選人鄭光宏說，這段時間就是兄弟登山各自努力，我們也有信心在今年三月底前，藍白陣營一定能夠整合出，一位最強人選。
2026年到來，嘉義市選戰也逐漸升溫，外界推測，國民黨、民眾黨將會「藍白合」共推人選，避免瓜分票源，藍白整合會如何影響選情，外界都在關注。
