南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義市選戰升溫，前民眾黨主席柯文哲下鄉輔選，首站選擇嘉義，3日南下替黨內市長參選人張啓楷站台，甚至打算長住嘉義，全力輔選。而為了守住國民黨版圖，藍營對於人選還需謹慎評估，目前有醫師翁壽良和市議員鄭光宏、陳家平三搶一，而外界預估藍白很可能整合，迎戰民進黨徵召的資深立委王美惠。





嘉市選戰傳藍白將整合 迎戰民進黨王美惠

嘉義市長選戰，民進黨由資深立委王美惠（中）披掛上陣。（圖／民視新聞）





民眾黨前主席柯文哲南下嘉義，展開2天密集輔選行程，與黨內市長參選人與張啓楷合體現身。下鄉輔選首站選擇嘉義，跟支持者展開座談。柯文哲要帶領民眾黨擴張版圖，甚至打算長住嘉義，組成最強競選團隊，全力拉抬張啓楷的聲勢。

廣告 廣告

前民眾黨主席柯文哲：「我就當你的總幹事，我就住在這裡，台灣民眾黨目前在嘉義市最適當、最強的候選人，所以我們認為會贏。」

民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，民進黨則拍板提名有女戰神之稱的資深立委王美惠披掛上陣，從地方服務到中央問政長期深耕，實力雄厚。搶先起跑，要撼動國民黨長年執政的藍營版圖。

嘉義市長參選人（民）王美惠：「唯一不變的，就是阿惠還是繼續認真為嘉義。」





嘉市選戰傳藍白將整合 迎戰民進黨王美惠

2026嘉義市選戰逐漸升溫，藍白有望出現整合嗎？外界都在關注。（圖／民視新聞）





嘉義市長擬參選人（國）翁壽良：「就算從現在開始長住，到11月28日投票，不會超過一年，我們出生就住在這裡了，已經長住50幾年了。」

迎戰民進黨超級戰將，國民黨則有翁壽良爭取提名，發動大規模看板戰和造勢行動，展現參選氣勢決心。只是翁壽良和並非藍營唯一選將，和還有議員陳家平及鄭光宏，都是可能人選。

嘉義市長擬參選人（國）鄭光宏：「這段時間就是兄弟登山各自努力，我們也有信心在今年三月底前，藍白陣營一定能夠整合出，一位最強人選。」

2026年到來，嘉義市選戰也逐漸升溫，外界推測，國民黨、民眾黨將會「藍白合」共推人選，避免瓜分票源，藍白整合會如何影響選情，外界都在關注。





原文出處：嘉市選戰傳藍白將整合 迎戰民進黨王美惠

更多民視新聞報導

李在明訪中前夕央視專訪 稱「不應為了自身的利益侵犯他國」

藍營誰選新北？國民黨市黨部主委親曝「協調時程表」 最晚農曆年前定案

習近平「死亡之握」加1？馬杜洛去年在莫斯科會面 2國領導人接連下台

