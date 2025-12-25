嘉市選舉 鄭麗文：待國民黨人選確定進入藍白共提機制

（中央社記者王承中台北25日電）民眾黨提名立委張啓楷參選嘉義市長，張啓楷盼農曆年前藍白整合出最有勝算的市長參選人。國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨正在進行黨內協調，待國民黨人選確定，就會進入藍白共提機制，一切按照時程推動。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account），因應台灣少子女化問題。

媒體提問，民眾黨24日正式徵召張啓楷參選2026年嘉義市長。張啓楷指出，嘉義市政治板塊結構顯示，只要藍白成功整合推出最強人選，就有高度勝選機會，期盼能在農曆年前完成整合。

鄭麗文表示，國民黨一直有既定的時程，目前還沒有確定的時間點，現階段藍白兩黨按提名程序進行，現在是國民黨內協調的進程，等到國民黨人選確定，就會進到藍白共提機制，一切都按照時程推動。

面對2026嘉義市長選舉，目前民進黨提名民進黨立委王美惠參選，民眾黨則徵召張啓楷，而國民黨人選尚未明朗。國民黨組發會主委李哲華日前表示，藍白建立的默契，當有選務重大事項，都會先溝通，因此，民眾黨秘書長周榆修22日已告知將提名張啓楷，這本來就是藍白合作的縣市。（編輯：潘羿菁）1141225