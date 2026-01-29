嘉市配合九華山地藏庵冬令救濟活動 提供帶狀疱疹流感和新冠疫苗接種

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市政府衛生局配合九華山地藏庵冬令救濟活動，本月31日上午9時至12時在嘉義九華山地藏庵(嘉義市東區民權路255號)設站提供帶狀疱疹疫苗接種服務，符合「設籍嘉義市滿一年之低收、中低收入戶50歲以上長者」接種資格者，請攜帶健保卡、114/115年詳細記事戶籍謄本(請事先至戶政事務所申請)及114/115年低收或中低收入戶證明(請事先至區公所申請)前往接種。本接種站同時提供50歲以上民眾流感疫苗及12歲以上民眾新冠疫苗施打服務，請民眾把握農曆春節前最後一場社區接種服務，攜帶「健保卡」踴躍前往接種。

115年1月1日至2月28日期間擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，滿12歲以上民眾可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效。嘉義市政府衛生局提醒，農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，病毒傳播風險上升，且疫苗接種後約需2週後才會產生保護力，請符合公費流感疫苗或新冠疫苗接種資格的民眾前往疫苗合約院所接種，保障自身與家人健康，平安過好年。

衛生局廖育瑋局長說明，水痘-帶狀疱疹病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在體內，當年紀大或免疫力變差時再度發作，引發帶狀疱疹(皮蛇)。自113年起嘉義市政府補助65歲以上弱勢長者免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，114年更進一步將對象下修至設籍嘉義市滿一年之低收、中低收入戶50歲以上民眾，帶狀疱疹疫苗1劑市價約8,500元，每人需接種2劑，嘉義市政府為每一位弱勢長者省下約1萬7,000元的預防保健支出。請符合資格民眾不要錯失專屬福利，儘速至本接種站或至戶籍地衛生所接種。

嘉義市衛生局提醒，保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等，提升自身免疫力，便可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。有關帶狀疱疹疫苗相關訊息可至衛生局官網查詢(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=10747 )，也可致電衛生局詢問(05-2338066)。（圖：劉芳妃攝）