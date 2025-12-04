嘉市鐵路高架化 挖出日據車站遺構

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日據舊車站遺構。 （記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市鐵路高架化原訂年底完工；但隨工程進展陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日據時期第一代轉車台到最新出土舊車站體遺構，加上水上車輛基地用地取得不順與物料上漲，完工時程延至二０二九年底。

台鐵局進行嘉義鐵路高架化工程，日前發現日據時期嘉義車站轉車台遺構，為縱貫線鐵路明治四十一年（西元一九０八年）通車時期所興建，至今有一百一十六年歷史，是台灣現存最早的轉車台遺構，經文資審議會審議指定為古蹟。至於最具代表性第一代轉車台因出土完整、文資價值高，鐵道局調整設計，未來將把新站與轉車台並置，讓旅客同時欣賞新舊鐵道設施。

此外，近期又挖出舊車站體遺構。文化局文資委員評估，該批遺構價值不若第一代轉車台，採「移地保存」模式。民眾在嘉義車站往後站天橋上即可俯視出土平台，近距離觀察遺構樣貌及施工團隊處理文資。

鐵道局中區分局表示，經文化局現勘確認，主體工程範圍外的遺構若影響高架施工一律「移地保存」。主體範圍內出土的磚造遺構已要求廠商完成清理、測繪，後續由文化局開會決定保存方式。