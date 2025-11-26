嘉市鐵高沿線都計變更案 公展啟動

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討案，嘉義市政府辦理變更「嘉市都市計畫主要計畫案及都市計畫細部計畫案」，自11月24日起至12月23日為期30天辦理公開展覽；市府都市發展處表示，將於12月9日及11日共辦理3場公開說明會，開放公民與團體表達意見。

根據交通部鐵道局規劃進度，嘉市鐵路高架化工程計畫於2017年12月動工，高架化通車調增4年，由2025年12月調整至2029年12月；計畫完成(整體完工)調增5年3個月，由2026年9月調整至2031年12月。

市府都市發展處表示，為避免鐵路高架化工程完工後，周邊道路系統、土地使用無法因應，因而辦理此次專案通盤檢討，重新檢討車站沿線地區的都市發展需求，及規劃鐵路高架化後騰空之鐵路廊帶如何整合既有環境資源，對橋下空間賦予適切功能定位，為沿線地區發展注入新契機，進行整體規劃及都市計畫之實質變更程序，促進土地合理利用。

此次專案通盤檢討範圍，係以鐵路廊帶左右各800公尺內的地區；專案通盤檢討主要計畫共提列39個變更案件，細部計畫共提列46個變更案件，變更案件由北至南分為7段：第1段計畫區北界至忠孝二街、第2段忠孝二街至世賢路、第3段世賢路至博愛路、第4段博愛路至北興陸橋、第5段北興陸橋至嘉雄陸橋、第6段嘉雄陸橋至興業西路及第7段興業西路至世賢路。

都發處指出，公開說明會將舉辦3場，分別為12月9日上午10點在文化路奉天宮、下午2點在市府8樓會議室，及12月11日下午2點在文化局1樓演講廳，開放公民與團體表達意見；公展相關資料可至都發處官網查詢。

嘉市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討案檢討範圍，係以鐵路廊帶左右各800公尺內的地區。(記者丁偉杰攝)

