嘉市長者活躍老化競賽勇奪雙銅獎 市長黃敏惠與市民共享榮耀
（記者黃信峯／嘉義報導）國民健康署日前在新北市板樹體育館舉辦「長者活躍老化競賽」全國總決賽，匯集各分區金銀隊伍同場競技。嘉義市由育英里辦公處「育英火雞隊」及鳶尾花人文促進協會兩支代表隊出賽，雙雙奪下常勝組及新秀組銅獎佳績。獲得佳績的兩隊於(11/26)日嘉義市政府市務會議時將獲獎榮耀與市府團隊分享，嘉義市黃敏惠市長大讚參賽成員洋溢熱情，展現滿滿活力，現場氣氛溫馨。
圖/嘉義市長者活躍老化競賽勇奪雙銅獎， 嘉義市長黃敏惠與市民共享榮耀。記者黃信峯翻攝
市長黃敏惠表示，先前曾參與過「嘉寶趴踢秀」活動，看到來自嘉義市各社區、各里的長輩洋溢溫力，展現樂齡族群豐沛的活力，也深深感受到「全齡共享、世代宜居」的精神在嘉義市落實。「育英火雞隊」及鳶尾花人文促進協會兩支代表嘉義市出賽，更是展現慢老城市-嘉義市，讓每位長輩展現身心健康的一面，以最精彩的演出、發揮創意展現嘉義市特色。同時，更要感謝團隊與指導老師長期以來的投入，為這次獲得的佳績打下重要基礎。
圖/國民健康署舉辦「長者活躍老化競賽」全國總決賽，嘉義市勇奪雙銅獎，市長黃敏惠與市民共享榮耀。記者黃信峯翻攝
黃敏惠市長也分享，此次參賽兩隊展現樂齡世代的創意與活力，「育英火雞隊」並以KANO棒球精神為主題，服裝與道具全由手工製作，背號更繡上年齡，創意十足，首次以「常勝組」資格拿下南區賽「金牌」，更以黑馬之姿勇奪全國賽「常勝組銅牌」；榮獲南區賽「新秀組銀牌」的鳶尾花人文促進協會，則結合四個據點長者，以「銀光躍動 樂心動」舞蹈搭配管樂，表演層次多元，驚喜連連。
圖/國民健康署舉辦「長者活躍老化競賽」全國總決賽，嘉義市勇奪雙銅獎，市長黃敏惠與市民共享榮耀。記者黃信峯翻攝
衛生局長廖育瑋表示，嘉義市長者代表隊以行動展現「勇壯不老」的精神，充分體現市府推動在地老化與活躍老化政策的成果。「長者活躍老化競賽」不只是展演舞台，更是鼓勵長者持續參與社區、保持運動習慣、活出第三人生的重要平台。感謝長者們的努力與付出，市府未來將持續推動多元健康課程、社區運動與跨世代交流，讓長輩在熟悉的社區持續展現生命力。
圖/國民健康署舉辦「長者活躍老化競賽」全國總決賽，嘉義市勇奪雙銅獎。記者黃信峯翻攝
育英里林峯輝里長分享，育英築夢隊自參賽以來逐年進步；113年獲全國賽新秀組銅牌後，今年更晉升常勝組，在嘉義市初賽奪冠、南區賽再勇奪金牌，多位長者在得獎時激動落淚。本次全國賽再添銅牌，對團隊及嘉義市皆是難得的肯定與榮耀。鳶尾花人文促進協會表示，今年團隊以結合日常舞蹈與運動的方式設計表演，讓長者在準備過程中同時鍛鍊腦力與體力。4個據點平時分開練習，直到最後一次彩排才全隊合訓，但長者們仍能精準記住動作與走位，展現高度專注與活力。他們感謝衛生福利部與嘉義市衛生局的支持，讓銀髮族能透過舞台展現自信與生命力，一起活躍樂齡、愛嘉義。
臺灣已正式邁入超高齡社會，面對高齡化挑戰，嘉義市透過社區健康促進與高齡友善政策，持續強化長者社會參與與自我實現的機會。本次雙銅獎象徵本市推動高齡活躍城市的努力獲得全國肯定，市府將持續整合在地資源，擴大健康促進與高齡友善措施，打造長者安心參與、持續活躍的友善城市。
