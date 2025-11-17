嘉市長選戰 藍白合未定 基層焦慮

明年嘉義市長選舉全新局面，民進黨立委王美惠（右三）轉戰市長選舉，民眾黨立委張啓楷（左）也有意問鼎，兩人都積極參與地方活動。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠明年2任任期屆滿，嘉義市長選舉是全新戰局，民進黨提名立委王美惠出戰，國民黨則有白袍醫師表態，另有議員、立委被點名，民眾黨也摩拳擦掌，但藍白兩黨提名機制、是否藍白合仍未定，黃敏惠未來動向將左右選局，在目前選況混沌不明下，令藍營基層相當焦慮。

綠委王美惠確定參選市長後更加勤耕地方，市政與民間社團活動都見得到她的身影，且與黃敏惠及鄉親互動熱絡，竹園派出所新廳舍剪綵啟用當天，黃敏惠還公開道賀王美惠獲提名參選市長。

在國民黨方面，問政有口碑的議員鄭光宏、勤跑基層的議員陳家平、黃思婷均被點名，但都未表態，僅醫師翁壽良最積極，去年即在噴水圓環掛出宣傳看板。

鄭光宏說，黨內提名辦法未定、協調整合或辦初選、藍白如何共推人選等關卡都應加快作業，讓人選明朗化，期待黨主席鄭麗文29日南下嘉義參加黨慶活動時能有具體進度。

兼任嘉義縣黨部主委的藍委王育敏、青輔會前主委陳以真也都被點名，但王育敏被視為備戰嘉義縣長，陳以真曾參選100年嘉義縣立委、103年嘉義市長均功敗垂成，其背後耐斯集團家族向來低調少涉選舉，加上遭遇喪夫之痛後，如今在吳鳳科大任教，淡出政壇。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，提名機制及作業期程都未定，有意爭取者各自努力，待黨中央提名作業底定後再徵詢、協調，「藍白合」也待中央研議。

民眾黨祕書長周榆修近日提及新北、竹市、嘉市及宜縣規畫推出首長人選，盼明年3月前能與國民黨確定民調整合方式。也被點名出戰嘉義市長的民眾黨嘉義黨部主委張啓楷則說，黨中央規畫最快11月底、12月初會徵召市長人選，再與國民黨協商藍白合共推人選的公平機制，協調或民調都有可能。