嘉市長選舉》綠營推王美惠 藍營還在等「藍白合」

嘉義市藍營有3人表態有意參選下屆市長，國民黨將展開黨內徵詢、協調作業。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，反觀國民黨至今尚未決定人選，讓基層黨員焦慮。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今出席黨慶活動時回應，27日已通過縣市長候選人提名辦法，將進行黨內徵詢與協調作業，因可能牽涉與民眾黨「藍白合」，嘉義市現有3名黨內同志表態爭取，將先了解3人意見後，再透過政黨機制進行下一步規劃。

媒體詢問「會讓民眾黨人選出線參選嗎？」李哲華表示，言之過早，現有黨籍市議員鄭光宏、陳家平及心臟內科醫師翁壽良表達有意參選市長，會先跟他們3人討論、了解他們意見；與民眾黨合作，要在雙方平等、互信情形下進行合作，國、民兩黨會先盤點自己最強人選，以公平機制協調產生最適合候選人，會循序漸進進行相關工作。

面對民進黨推出2次立委選舉獲最高票的「女戰神」王美惠參戰，李哲華說，嘉義市在市長黃敏惠2任任期內，奠定良好基礎，不認為嘉市是艱困選區，一方面國民黨整合出人選，一方面牽涉與民眾黨合作，與往年選舉難度不同，難判定選情艱困與否，對手長期經營地方，無論自己或藍白合推出的人選，會在黃敏惠8年市政實力基礎上，仍有勝選可能。

