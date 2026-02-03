嘉市關懷身心障礙退伍軍人 林瑞彥副市長致贈春節慰問金

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】農曆春節將至，黃敏惠市長日前至本市身心障礙退伍軍人陳善得家中訪視慰問，今(3)日下午林瑞彥副市長代表市長黃敏惠在後備指揮部指揮官胡嘉宏上校及嘉義榮民服務處許淑菁處長等人陪同下，前往身心障礙退伍軍人李建勳等四人家中拜早年，感謝他們服役期間為守護國家安全所付出的努力與奉獻，並致贈春節慰問金及慰問品石墨烯被，並向官兵及家屬獻上新春祝福，期盼大家平安順心、歡喜過好年。

林瑞彥副市長首先前往李建勲家中慰問，建勲父母原經營南北貨買賣，已退休多年並全職陪伴建勲日常復健，讓建勲長期以來皆能維持良好狀態。隨後前往，顏志源、王凱平及李俊儀住處慰問；王凱平夫妻原於民族路經營包子店，去年12月底因火災延燒致生財工具燒毀，目前正另尋營業場所重新出發。第一時間各界關心與慰問湧至，民政處亦積極協助接洽九華山地藏庵、城隍廟、鎮天宮、福添福社會福利基金會及仁愛慈善會等單位，共同幫凱平減輕負擔。

廣告 廣告

黃敏惠市長日前陪同內政部部長劉世芳以及役政司司長沈哲芳至本市身心障礙退伍軍人陳善得家中慰問。善得服役期間因公發生嚴重車禍，導致下肢全癱及上肢半癱功能喪失百分之六十以上，但仍不減他樂觀精神，歷任協助他的役男亦從服務中感受到，關懷不只是行動，更是一種用心傾聽與理解他人的過程，讓役男們在退役後仍能在日常中延續這份溫暖與關懷。

林瑞彥副市長表示，身心障礙退伍軍人帶給我們強而有力的正向能量，他們的生命故事持續給我們帶來深刻啟發。以勇敢與不屈不撓的精神，展現了面對挑戰的毅力，每一位都是「勇士」，是我們學習的榜樣，同時也鼓勵他們多走出戶外、持續做好復健工作。

民政處表示，身心障礙退伍軍人雖然有著身體上的不適，但都能以樂觀態度面對人生、走出戶外迎接陽光，父母及家人無怨無悔的付出是最大後盾，感謝身心障礙退伍軍人們對國家、社會的付出，也祝大家春節愉快，新的一年萬事順利。

圖：農曆春節將至，黃敏惠市長日前至本市身心障礙退伍軍人陳善得家中訪視慰問，今(3)日下午林瑞彥副市長代表市長黃敏惠在後備指揮部指揮官胡嘉宏上校及嘉義榮民服務處許淑菁處長等人陪同下，前往身心障礙退伍軍人李建勳等四人家中拜早年，感謝他們服役期間為守護國家安全所付出的努力與奉獻。（記者吳瑞興翻攝）