嘉市陳家平退初選加速「藍白合」 張啓楷：嘉縣長也可能共推人選

民眾黨創黨主席柯文哲(左)偕同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷(右)，感謝陳家平(中)成全「藍白合」。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕下屆嘉義市長選舉，民進黨已提名立委王美惠參選，國民黨、民眾黨還在進行「藍白合」，人選未定。原有意爭取國民黨嘉市長提名的市議員陳家平，日前宣布退出黨內初選，民眾黨創黨主席柯文哲偕同民眾黨嘉市長參選人張啓楷，今下午拜會陳家平致謝，張啓楷加碼爆料，正與國民黨討論嘉義縣在野共推縣長人選。

柯文哲、張啓楷一行人今先到九華山地藏庵焚香參拜，祈求國泰民安，拜會九華山地藏庵董事長蔡爾健。由於柯文哲涉及政治獻金弊案3月26日將宣判，曾發起「公義靜走」的柯粉「狐尾草」拉布條與柯文哲合照，聲援「阿北」。

柯文哲隨後到陳家平服務處拜會，陳家平說，嘉義市是藍營艱困選區，原本他、市議員鄭光宏、心臟內科醫師翁壽良3人有意爭取參選市長，兄弟爬山、各自努力，他宣布退出黨內初選，是希望國、眾2黨加快步調整合，只有合作、沒有禮讓，推出最強候選人。

張啓楷說，與柯文哲特地來跟陳家平說「謝謝」，成全「藍白合」大局；此次合作不只攸關今年選舉，更是2028年「藍白合」起手式，嘉市一定要贏，要合、要贏的重點，需要向陳家平請益。

兼任民眾黨嘉義黨部主委的張啓楷說，嘉義市長部分，國、眾2黨都有共識，最晚不超過3月，若變成「三腳督」，鷸蚌相爭、漁翁得利，將對民進黨有利，藍、白會加快腳步整合。

張啓楷表示，也正與國民黨討論，在野共推嘉義縣長提名人選，已有2名資歷豐富的適合人選，會不會合作成功，還待進一步討論；嘉義縣太保、水上、民雄等人口較多鄉鎮市，也將提名縣議員人選，嘉市議員原則上東、西區各提名1席。

張啓楷說，很多人建議民眾黨應多推幾個人選，然而基於藍白和諧，與國民黨禮尚往來、合作無間，縣市議員提名席次，還會再與國民黨、競選總幹事柯文哲一起討論。

柯粉今帶布條給柯文哲(左2)簽名聲援。(記者王善嬿攝)

