嘉市集團結婚 甜蜜感人

黃市長（第一排中）見證四十六對新人共譜幸福篇章。（記者蘇旭羚攝）

嘉義市第四十四屆市民集團結婚典禮三十一日以「幸福嘉馬相愛義生」為主題，由黃敏惠市長擔任證婚人、市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市則由城市行銷處長林昱志擔任介紹人，共同見證在阿里山林業鐵路及文化資產管理處「森林之歌」舉辦的典禮。共有四十六對新人在親友與貴賓的祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章，現場洋溢甜蜜感人的幸福氛圍。典禮融入「永續」理念，手中的捧花以棉花、薰衣草、滿天星及兔尾草組成，並以「暖綿誓言·紫愛你·花語之約·幸福綻放」為主題，象徵純真誓言、守護深情與細水長流的陪伴，也承載市府對新人攜手一生的祝福。

黃市長表示，在這樣美好的日子裡，能與新人及新人親友齊聚在森林之歌，共同見證愛情的重要時刻，格外令人感動。祝福新人們攜手相伴，將生活點滴匯聚成為美好的總和，無論順境或逆境，都能彼此相愛、互相扶持，攜手走過人生的每一段風景。鼓勵新人讓幸福「再+1」，多生貴子，祝福新人在嘉義市這座充滿溫度的城市中安心成家、幸福生活，攜手一生、相愛一世，也為城市帶來更多喜悅與希望。

市府感謝各界贊助，為集團結婚典禮更添幸福，共同準備實用且具祝福意義的賀禮，包括市府贈送四十三吋液晶電視、市議會致贈不鏽鋼電鍋、新竹市政府贈送高級微波爐；飯店與企業提供住宿券及手錶，包括樂億皇家渡假酒店、新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店及寶島鐘錶，嘉義郵局製作個人化郵票並致贈日本製水果盤、嘉義市城隍廟提供加持金鏟子、地藏庵準備高級提鍋，為新人在人生重要時刻留下珍貴回憶。