嘉市電動公車人氣駕駛選拔活動 搭乘公車可參加抽獎

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為提升市區公車的服務品質，嘉義市政府攜手國光客運共同舉辦「電動公車人氣駕駛選拔活動」，即日起至115年1月30日止，民眾只要搭乘市區電動公車，並掃描車上 QR Code，即可參加票選活動，為心目中的優良駕駛投下寶貴一票。

交通處長許啟明表示，本次人氣駕駛選拔活動延續往年模式，開放民眾依自身搭乘公車的真實感受，選出服務最佳、最優良的駕駛長。活動不僅表揚辛勤服務乘客的駕駛，也鼓勵駕駛持續提供優質服務，提升嘉義市五星級公共運輸服務水準。

凡完成票選的乘客，皆可參加抽獎，有機會獲得多媒體水母喇叭、四合一吸塵拖地洗地機、家樂福及全聯禮券、超商商品卡 等好禮，歡迎民眾踴躍參加，為優良司機加油打氣，一起來為心目中的優良駕駛投票吧！

另嘉義市市區公車免費乘車延長至115年12月31日止，民眾只要使用電子票證或行動支付上車，即可享不限里程、不限次數免費搭乘服務。市府呼籲市民朋友多多搭乘公車，支持優良駕駛，並一同享受便利、舒適的電動公車服務。

為方便民眾掌握公車動態，建議搭車前下載「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間，市區公車發車班次如有任何疑問，可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/ ) 。

圖：為提升市區公車的服務品質，嘉義市政府攜手國光客運共同舉辦「電動公車人氣駕駛選拔活動」，即日起至115年1月30日止，民眾只要搭乘市區電動公車，並掃描車上 QR Code，即可參加票選活動，為心目中的優良駕駛投下寶貴一票。（照片嘉義市政府提供）