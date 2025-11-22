嘉市響應國際身心障礙者日 邀民眾理解隱性障礙消除誤解歧視
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（22）日在中央廣場辦理「2025嘉義市國際身心障礙者日」主題活動，今年以「理解隱性障礙，消除誤解歧視」為核心精神，嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長出席，活動現場吸引眾多市民及身障團體熱烈參與，現場氣氛溫馨熱鬧，嘉義市觀光大使「大白熊」也特別現身陪伴大小朋友，展現城市推動友善與包容的形象。
林瑞彥副市長表示，為提升身心障礙者權益，並增進社會大眾對身心障礙者的認識，市府每年皆響應12月3日「國際身心障礙者日」，舉辦一系列活動，提供身心障礙者多元的社會參與機會，也鼓勵每位身障朋友展現自我、擁有屬於自己的舞臺。期盼社會以同理心取代刻板印象，以實際行動支持身心障礙者自立生活，肯定他們對社會的貢獻，讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的永續幸福城市。
林瑞彥市長補充，今年是嘉義市建城320+1，「+1」象徵不斷延伸的力量，每位市民都能持續「+1、+1、再+1」，讓城市的發展越來越好，就如同今天的活動，多一份關懷、多一份理解、多一份包容、多一份尊重，身心障礙者的權益也能獲得更完整的保障。也特別感謝長期在第一線投入服務的身障福利團體及公私部門合作夥伴，持續協助障礙者發展能力、提升生活品質，並強調市府會與大家並肩前行，讓所有市民都能安心生活、自在參與。
社會處長李思賢表示，市府將持續投入身心障礙者福利服務，從生活照顧、社區參與、自立支持到無障礙環境等面向全面升級，並與民間單位密切合作，減輕身心障礙家庭的照顧負擔。未來也將持續依循 CRPD 精神深化政策推動，讓嘉義市成為真正尊重差異、接納多元的共融城市。並邀請市民以「理解」為起點，以「行動」為力量，共同打造「全齡共享、世代宜居」的幸福嘉義市，實踐「同行無礙」的生活態度。
林瑞彥副市長特別表揚10名「傑出身心障礙人士」，肯定他們在職場、志願服務、音樂及運動等領域展現專業能力與生命韌性，以堅毅不屈的態度詮釋「生命鬥士」精神。同時，也頒獎肯定5個「超額進用績優單位」，包括嘉義市政府警察局、交通部公路局雲嘉南區養工處、嘉義市政府環保局、嘉陽保全與先鋒保全嘉義辦事處，感謝企業與機關提供友善職場，支持身心障礙者就業。此外，也同步肯定9家「優良視障按摩據點」，感謝其提升專業服務品質，協助視障者投入職場。
今年活動內容多元，包含身心障礙團體演出、無礙市集、主題圖像拍貼機、感官體驗與互動闖關遊戲等，讓市民能以實際體驗理解障礙者面臨的日常情境。同時，市府也特別規劃無障礙動線、提供同步聽打與手語翻譯等資訊可及服務，確保所有市民皆能順利參與，落實平等參與的精神。並首度在10月起推出「健甲服務」、「輔具清潔」、「搖滾音樂沙龍」等暖身系列活動，並於11月16日（日）安排手作DIY工作坊、林欣蓓老師與林昭坤老師分享生命故事，透過真誠交流，增進市民對障礙議題的認識，串聯至今日活動的身障團體演出、無礙市集與趣味闖關，透過多元形式深化社會理解，促進障礙者社會參與，實踐《身心障礙者權利公約》（CRPD）的公平參與與機會平等精神。
圖說：嘉義市政府今（22）日在中央廣場辦理「2025嘉義市國際身心障礙者日」主題活動，今年以「理解隱性障礙，消除誤解歧視」為核心精神，嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長出席，活動現場吸引眾多市民及身障團體熱烈參與。（記者吳瑞興翻攝）
